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Сегодня, 14:35

Корнилов заявил, что Александр Емельяненко славен только нехорошими делами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист Гран-при ACA в полутяжелом весе Кирилл Корнилов рассказал о своем отношении к Александру Емельяненко.

«Черный пиар опережает его самого. Хорошими делами он не славен, славен нехорошими. Ему давно пора на пенсию, заниматься другим делом. По боям видно, что он порой не готов даже к очень слабым соперникам, не говоря уже про серьезный уровень. Уже голова не держит, состояние плачевное. Бесспорно, ему давно пора на пенсию», — приводит слова Корнилова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Емельяненко провел в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его соперником был блогер Евгений Ершов. Емельяненко победил болевым приемом во втором раунде.

Всего в активе Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kornilov-aleksandr-emelyanenko-slaven-tolko-nekhoroshimi-delami-328138/
Александр Емельяненко
ММА
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