Российские бойцы ММА в тяжелом весе Евгений Гончаров и Антон Вязигин проведут поединок за чемпионский пояс в главном событии турнира АСА 170 в Москве. Их бой начнется не ранее 22.00 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств проходит в Москве во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на территории «Лужников».

Смотреть поединок Гончаров — Вязигин в прямом эфире и бесплатно можно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Следите за ключевыми событиями поединка АСА 170 в матч-центре «СЭ».

На счету 37-летнего Гончарова в ММА — 20 побед и три поражения. У 32-летнего Вязигина в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 16 побед, четыре поражения и один бой был признан несостоявшимся.

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