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9 февраля, 22:00

Гончаров — Вязигин: смотреть трансляцию боя АСА 170

На «Матч ТВ» началась трансляция боя АСА 170 Гончаров — Вязигин
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Евгений Гончаров.
Евгений Гончаров.
Фото Соцсети

Российские бойцы ММА в тяжелом весе Евгений Гончаров и Антон Вязигин проведут поединок за чемпионский пояс в главном событии турнира АСА 170 в Москве. Их бой начнется не ранее 22.00 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств проходит в Москве во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на территории «Лужников».

Смотреть поединок Гончаров — Вязигин в прямом эфире и бесплатно можно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Следите за ключевыми событиями поединка АСА 170 в матч-центре «СЭ».

На счету 37-летнего Гончарова в ММА — 20 побед и три поражения. У 32-летнего Вязигина в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 16 побед, четыре поражения и один бой был признан несостоявшимся.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Антон Вязигин
Евгений Гончаров
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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