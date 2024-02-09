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9 февраля, 13:00

АСА 170: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир АСА 170 в Москве начнется в 17.00 9 февраля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Евгений Гончаров.
Евгений Гончаров.
Фото Соцсети

9 февраля в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 170 во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на территории «Лужников». В главном событии вечера ММА за чемпионский титул в тяжелой весовой категории подерутся представители России Евгений Гончаров и Антон Вязигин.

Турнир АСА 170 начнется в 17.00 по московскому времени. Главный поединок вечера смешанных единоборств начнется не ранее 22.00.

Бои основного карда покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.00 мск.

Главный кард турнира АСА 170 9 февраля

  • Евгений Гончаров — Антон Вязигин
  • Шамиль Абдулаев — Абдул-Рахман Джанаев
  • Виталий Слипенко — Никола Дипчиков
  • Мухамед Коков — Дауд Шайхаев

Следить за ключевыми событиями поединков АСА 170 в Москве можно в матч-центре «СЭ».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Антон Вязигин
Евгений Гончаров
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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