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Гасанов назвал очевидные выгоды для Шлеменко в случае их встречи в клетке

Камила Абдурахманова
корреспондент

Чемпион ACA в среднем весе и победитель Гран-при Магомедрасул Гасанов назвал очевидные выгоды для Александра Шлеменко в случае их встречи в клетке.

«Что теряет Шлеменко, если подерется со мной? Ничего. Проиграет и его перестанут уважать? Перестанут ценить его как легенду или его заслуги? Нет, конечно. Но в случае победы надо мной он сможет вернуть себе былую славу одного из сильнейших в мире. На закате карьеры выиграть у такого молодого и опасного соперника, как я... И в случае проигрыша он не теряет ничего. Скажут, что проиграл молодому и доминирующему чемпиону. Для него нет минусов», — сказал Гасанов MMA.Metaratings.ru.

8 февраля 30-летний Магомедрасул Гасанов одержал победу над Шамилем Абдулаевым в финале Гран-при, получив единогласное решение судей. До этого он одолел Саламу Абдурахманова и Ибрагима Магомедова. Всего на счету Гасанова 21 победа и 2 поражения.

Александр Шлеменко дрался с Анатолием Токовым на турнире RCC 21 в декабре 2024 года. Бой длился всю дистанцию и закончился раздельным решением судей в пользу Александра. У Шлеменко 66 побед, 15 поражений и 1 ничья, а еще 1 его бой признан несостоявшимся.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Магомедрасул Гасанов
Александр Шлеменко
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