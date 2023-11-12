Чемпион ACA Гончаров: «Драться с Аспиналлом — плохая идея для Джонса»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров считает, что Джону Джонсу будет тяжело в поединке с Томом Аспиналлом.

«Безусловно, да. Я считаю, что Джону Джонсу было бы с ним нелегко. Джонс будет настаивать на бое с Миочичем. Плохая идея для Джонса рисковать всем, что он заработал за свою карьеру, выходя на бой с молодым проспектом, которого по большому счету никто не знает.

Все будет зависеть от Стипе. Джонс вернется в любом случае, когда травму залечит. Сможет ли через год выйти Миочич и провести поединок? Громкий по вывеске, но не громкий по спортивной составляющей. Сможет ли он это сделать? Если да, бой состоится, а после него оба перестанут выступать. Если нет, большой вопрос. Скорее всего, Том Аспиналл будет полноценным чемпионом», — приводит Metaratings слова Гончарова.

В ночь на 12 ноября Аспиналл нокаутировал россиянина Сергея Павловича на турнире UFC 295, британец стал временным чемпионом в тяжелом весе.