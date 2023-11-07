Вахаев: «Через два-три месяца встречусь с Корниловым и сожру его, он реально аппетитный»

Бывший чемпион ACA Мухумат Вахаев сообщил, что залечил травму руки и готов через три месяца встретиться с Кириллом Корнилов в полуфинале Гран-при.

«Я только приступил к тренировочному процессу. Рука уже прооперирована, кость встала на место. Все четко. Единственный момент, проблема была в том, что врачи не могли достать мой нерв из-за большой мышцы и пришлось усложнить операцию. Мой организм тяжело перенес общий наркоз. У меня перхоть появилась, хотя никогда ее не было, плохой сон. Было тяжело. Сейчас нормально. Чувствую, что сил в руке пока нет. Но уверен, что через месяц буду на полном ходу в процессе, и еще два-три месяца встречусь с нашим братом Кириллом Корниловым. Я его сожру. Слежу за ним. Каждое движение изучаю. Что он и как. Полностью его изучил. Считаю Кирилла очень достойным бойцом, мощный соперник, но все равно сожрем его. Реально аппетитный. Очень хочу встречи с ним», — цитирует Вахаева MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем поединке, который прошел 11 августа в рамках турнира ACA 161, Вахаев победил Григория Пономарева техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 12 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.

Корнилов в марте 2023 года одержал победу над Салимгереем Расуловым единогласным решением судей на турнире ACA 154. В его активе 1 поражение при 15 победах.