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30 января, 22:00

Богатырев — о возможном бое с Расуловым: «Я могу ему устроить достойные проводы на пенсию»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский боец ММА Адам Богатырев прокомментировал возможный бой с экс-чемпионом АСА в тяжелой весовой категории Салимгереем Расуловым.

«У Салимгерея ровно столько шансов, сколько у всех остальных, — приводит слова Богатырева Metaratings.ru. — Лаки-панч — ни больше, ни меньше. В первом поединке он у меня не выиграл. Сейчас точно не выиграет. Не знаю, куда тогда смотрели судьи, сейчас до их решения не дойдет. У него уже были досрочные поражения, а я буду первым, кто победит его приемом. Расулов — хороший человек, не хочу ему тяжкие телесные увечья наносить.За последний год он про меня вспоминал, я ни разу. Когда я его вызывал, он от меня бегал. Сейчас он хочет поединка. Я могу ему устроить достойные проводы на пенсию. В противостоянии со мной ему будет не комильфо».

В 2020 году на турнире ACA 116 в Москве Расулов единогласным решением судей победил Богатырева.

Источник: Metaratings.ru
Адам Богатырев
Салимгерей Расулов
ММА
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