Адам Богатырев присоединился к Гран-при ACA

Российский тяжеловес Адам Богатырев присоединился к Гран-при ACA, сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Полуфиналист Гран-при Мухумат Вахаев травмировался во время подготовки. Богатырев заменит его в бою против Кирилла Корнилова. Бой пройдет, как и было запланировано 9 марта в Москве на ACA 172. На кону противостояния — путевка в финал Гран-при. 9 февраля мы узнаем первого финалиста Гран-при, он определится уже 9 февраля на ACA 170 в бою чемпиона ACA Евгения Гончарова против Антона Вязигина», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.