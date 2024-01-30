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30 января, 23:25

Виктор Немков: «Ставлю на Токова в бою с Исмаиловым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион М-1 в полутяжелой весовой категории Виктор Немков поделился ожиданиями от поединка Анатолия Токова с Магомедом Исмаиловым.

«Это долгожданный реванш. Исмаилов давно хотел провести этот бой с Толей. Им нашли площадку и подходящие условия. Это будет интересный бой для российских ММА. Думаю, что Толя выиграет, возможно, не болевым. Он сейчас набарывается и хорошо готов к бою, поэтому я ставлю на Толю», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Бой Токова (31-3) и Исмаилова (18-3) станет главным событием турнира АСА 172, который пройдет 9 марта в Москве.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Магомед Исмаилов
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