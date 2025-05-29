Резников проведет бой против Шайхаева 28 июня

Казахстанский боец ACA Артем Резников проведет бой с россиянином Даудом Шайхаевым. Поединок пройдет 28 июня.

«Это очень интересное противостояние, уверен, оно пройдет больше в борьбе. Для Резникова — это отличная возможность вернуть свои позиции после поражения Юсуфу Раисову в феврале 2025 го и остаться в топах», — цитирует пресс-служба ACA вице-президента организации Асланбека Бадаева.

У Резников за карьеру одержал 25 побед и потерпел 9 поражений. У Шайхаева — 17 побед и 5 поражений.