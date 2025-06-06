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ACA 187 Полпудников — Матмуратов: началась онлайн-трансляция боев турнира

Поединок Полпудников — Матмуратов возглавит кард турнира АСА 187
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир ACA 187 проходит в пятницу, 6 июня. Вечер ММА состоится на площадке «Баскет Холл» в Москве. Начало турнира — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 20.00.

В главном событии вечера состоится реванш Алексея Полпудникова и Александра Матмуратова. Первый бой прошел в 2021 году и завершился победой Полупудникова раздельным решением судей.

Соглавный поединок вечера — поединок Николая Алексахина и Винициуса Круза.

В прямом эфире в полном объеме турнир АСА 187 показывает официальный сайт лиги. Основной кард также будет показывать канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru.

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».

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