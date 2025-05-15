Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

15 мая 2025, 17:45

Екубов хочет подписать новый контракт с лигой ACA

Ана Горшкова
Корреспондент

Таджикский боец в легчайшем весе Анис Екубов сообщил, что у него истек контракт с российской лигой ACA.

«Мой контракт был рассчитан на четыре боя, я их провел. Посмотрим, будет ли новое соглашение. В бою с Вартаном Асатряном меня даже не интересен гонорар. Не знаю, каким он был. Знал, что после победы у меня будут очень хорошие условия по новому контракту. Эта встреча могла дать мне скачок наверх. Бой не состоялся. И команда соперника не захотела его проводить после того, как встреча сорвался. Недавно прилетел в Таиланд и только начал приходить в форму. Я сам не общался с Магомедом Бибулатовым или Асланбеком Бадаевым, это делал мой менеджер, но к чему-то мы по-любому придем», — приводит слова Екубова MMA.Metaratings.ru.

На счету 25-летнего Екубова 9 побед и 1 поражение. В декабре 2024 года он должен был подраться с Вартаном Асатряном, но встреча не состоялась из-за того, что у Екубова возникли проблемы со здоровьем на фоне изматывающей весогонки.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анис Екубов
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ACA 186 Богатырев — Корнилов 2: трансляция турнира

Резников проведет бой против Шайхаева 28 июня
Новости
RSS RSS
Все новости