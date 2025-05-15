Екубов хочет подписать новый контракт с лигой ACA

Таджикский боец в легчайшем весе Анис Екубов сообщил, что у него истек контракт с российской лигой ACA.

«Мой контракт был рассчитан на четыре боя, я их провел. Посмотрим, будет ли новое соглашение. В бою с Вартаном Асатряном меня даже не интересен гонорар. Не знаю, каким он был. Знал, что после победы у меня будут очень хорошие условия по новому контракту. Эта встреча могла дать мне скачок наверх. Бой не состоялся. И команда соперника не захотела его проводить после того, как встреча сорвался. Недавно прилетел в Таиланд и только начал приходить в форму. Я сам не общался с Магомедом Бибулатовым или Асланбеком Бадаевым, это делал мой менеджер, но к чему-то мы по-любому придем», — приводит слова Екубова MMA.Metaratings.ru.

На счету 25-летнего Екубова 9 побед и 1 поражение. В декабре 2024 года он должен был подраться с Вартаном Асатряном, но встреча не состоялась из-за того, что у Екубова возникли проблемы со здоровьем на фоне изматывающей весогонки.