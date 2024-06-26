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Артем Фролов «Уверен, в реванше мне по силам победить Исмаилова»

Руслан Минаев
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Боец ACA Артем Фролов считает, что победит Магомеда Исмаилова в возможном реванше.

«В ACA мне был бы интересен реванш с Магомедом Исмаиловым, он большая звезда в России и, конечно, с ним многие хоть выступить, у меня есть спортивная недосказанность после нашего боя, и я стал более опытнее! Уверен, в реванше мне по силам победить Исмаилова», — цитирует бойца пресс-служба ACA.

Фролов проиграл Исмаилову единогласным решением на турнире ACA 99 в сентябре 2019 года.

Артем Фролов
Магомед Исмаилов
ММА
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