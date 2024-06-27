В ACA объяснили, почему не будут проводить турниры в июле

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил отсутствие турниров в июле.

«Решили поставить 19 боев на один турнир, чтобы взять небольшую передышку. Мы работали как конвейер: два турнира в месяц, один турнир и снова два. Тяжело их продвигать и раскручивать. Это все накапливается. Мы решили сократить количество турниров, но повысить качество», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ближайший турнир ACA 177 состоится 28 июня, следующий после него — ACA 178 — пройдет 16 августа.