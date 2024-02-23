Бадаев рассказал, как в ACA могут отреагировать на его схватку с Сульяновым

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал, что думает о возможном противостоянии по грэпплингу против главы Hardcore Анатолия Сульянова.

«История не имеет отношения к ACA и моей деятельности в лиге. Это наш авторский проект. Недовольство (руководства лиги ACA) может быть, это дело каждого. Но это не деятельность на работе. Это то, что я делаю после 12-часового рабочего дня», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее на конференции AMC Fight Nights, приуроченной к поединку между Александром Сарнавским и Магомедом Сулумовым, Анатолий Сульянов предложил Асланбеку Бадаеву провести схватку по грэпплингу.