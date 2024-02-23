Ислам Омаров: «Мне сказали, что если проблемы со здоровьем повторятся, то я могу выбыть из Гран-при»

Действующий чемпион АСА в полулегком весе Ислам Омаров прокомментировал исключение некоторых участников «Гран-при» из-за невозможности провести свои бои в связи с проблемами со здоровьем.

«Когда время поджимает, у лиги выхода нет. Мы все это понимаем. Если бы времени было предостаточно, все эти бойцы сохранили свое место, и были бы очень яркие бои. Сам я должен был драться 24 декабря, но снялся из-за проблем со здоровьем. Я сообщил об этом за месяц до турнира. Но у меня было время подготовиться к другой дате. Мне сказали, что если такое повторится, то я могу выбыть из Гран-при», — цитирует MMA.Metaratings.ru Омарова.

25 февраля на турнире АСА 171 в Краснодаре Омаров в полуфинале «Гран-при» подерется с Алексеем Полпудниковым.