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23 февраля, 07:37

Ислам Омаров: «Мне сказали, что если проблемы со здоровьем повторятся, то я могу выбыть из Гран-при»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Действующий чемпион АСА в полулегком весе Ислам Омаров прокомментировал исключение некоторых участников «Гран-при» из-за невозможности провести свои бои в связи с проблемами со здоровьем.

«Когда время поджимает, у лиги выхода нет. Мы все это понимаем. Если бы времени было предостаточно, все эти бойцы сохранили свое место, и были бы очень яркие бои. Сам я должен был драться 24 декабря, но снялся из-за проблем со здоровьем. Я сообщил об этом за месяц до турнира. Но у меня было время подготовиться к другой дате. Мне сказали, что если такое повторится, то я могу выбыть из Гран-при», — цитирует MMA.Metaratings.ru Омарова.

25 февраля на турнире АСА 171 в Краснодаре Омаров в полуфинале «Гран-при» подерется с Алексеем Полпудниковым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/omarov-mne-skazali-chto-esli-problemy-so-zdorovem-povtoryatsya-to-ya-mogu-vybyt-iz-gran-pri-aca-336699/
Ислам Омаров
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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