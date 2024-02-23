Бадаев считает, что поражение Гасанова от Магомедова будет главной сенсацией года

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев согласился, что поражение Магомедрасула Гасанова от Ибрагима Магомедова будет главной сенсацией года.

«Да, безусловно. Доминирующий чемпион и лидер несуществующего рейтинга P4P в лиге ACA. Гасанов доминирует и побеждает без вопросов. За последние годы единственным вопросом был пропущенный удар от Артема Фролова в пятом раунде чемпионского боя. И первый бой с Фроловым, который был равным. Их можно свести после окончания Гран-при, потому что Артем несет в себе наибольшую опасность. Стили делают бои, и тяжелый удар Фролова позволяет ему быть конкурентным. Но я считаю, что Артема нужно сначала свести с Саламу Абдурахмановым, где они выявят главного претендента», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Гасанов проведет защиту титула против Магомедова в турнире ACA 171, который пройдет в Краснодаре 25 февраля.