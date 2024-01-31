Бадаев отметил, что Вахаев, Туменов и Раисов лучше всех раскручивают бои в АСА

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев перечислил имена бойцов, которые лучше всех подогревают интерес к своим поединкам в лиге.

«Мухумат Вахаев — максимальный профессионал, умеющий всегда привлечь к себе внимание. Он является раздражителем для болельщиков и соперников. Он понимает, что делает и для чего. Биберт Туменов дерется максимально ярко и идеально продвигает свои бои. Глобальная известность к нему не приходит. Это вопрос времени. У него неплохие просмотры, но могли бы быть лучше. Он заслуживает большего внимания к себе. Юсуф Раисов не делает акцент на продвижении боев, но интересен сам по себе. Максимальная харизма, яркая внешность, умение себя преподнести. Есть ряд бойцов. Те же Виталий Слипенко и Фаридун Одилов. Я точно кого-то забыл. Многие обращают на себя внимание, и благо, что такие люди есть», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее вице-президент ACA заявил, что лига готова организовать бой представителя России Александра Шлеменко с американцем Крисом Ханикаттом или соотечественником Дмитрием Бикревым.