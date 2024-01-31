Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

31 января, 11:21

Бадаев отметил, что Вахаев, Туменов и Раисов лучше всех раскручивают бои в АСА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев перечислил имена бойцов, которые лучше всех подогревают интерес к своим поединкам в лиге.

«Мухумат Вахаев — максимальный профессионал, умеющий всегда привлечь к себе внимание. Он является раздражителем для болельщиков и соперников. Он понимает, что делает и для чего. Биберт Туменов дерется максимально ярко и идеально продвигает свои бои. Глобальная известность к нему не приходит. Это вопрос времени. У него неплохие просмотры, но могли бы быть лучше. Он заслуживает большего внимания к себе. Юсуф Раисов не делает акцент на продвижении боев, но интересен сам по себе. Максимальная харизма, яркая внешность, умение себя преподнести. Есть ряд бойцов. Те же Виталий Слипенко и Фаридун Одилов. Я точно кого-то забыл. Многие обращают на себя внимание, и благо, что такие люди есть», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее вице-президент ACA заявил, что лига готова организовать бой представителя России Александра Шлеменко с американцем Крисом Ханикаттом или соотечественником Дмитрием Бикревым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-vakhaev-tumenov-i-raisov-luchshe-vsekh-raskruchivayut-boi-329393/
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Богатырев считает разумным желание Пономарева подраться в боксе

В ACA рассказали, возможно ли подписание Сайдалиева и Подмарева

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости