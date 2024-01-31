Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

31 января, 09:42

Богатырев считает разумным желание Пономарева подраться в боксе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тяжеловес Адам Богатырев рассказал, что думает о желании Григория Пономарева выступить в поединке по правила бокса, несмотря на действующий контракт с ACA.

«Я юрист по образованию. Можно требовать столько, сколько прописано в контракте. Лига тоже вправе требовать только то, что прописано. Одна ситуация, что я участвую только в Гран-при, а другая — если соглашение рассчитано на четыре боя, как это обычно бывает у ACA. Если оговорки по Гран-при нет, требования неуместны. Но желание вполне разумное. Нужно оставаться в медиапространстве. Его бой по боксу не будет минусом ни для него, ни для лиги. Будет только более живой интерес к возвращению этого парня в клетку ACA», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Пономарев последний раз выходил в клетку 11 августа 2023 года против Мухумата Вахаева в рамках турнира ACA. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в результате того, что не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Всего на счету 28-летнего бойца 6 побед и 3 поражения в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bogatyrev-zhelanie-ponomareva-podratsya-v-bokse-razumnoe-329362/
Адам Богатырев
Григорий Пономарев
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ACA заявили о готовности организовать бой Шлеменко с Ханикаттом и Бикревым

Бадаев отметил, что Вахаев, Туменов и Раисов лучше всех раскручивают бои в АСА

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости