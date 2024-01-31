Богатырев считает разумным желание Пономарева подраться в боксе

Российский тяжеловес Адам Богатырев рассказал, что думает о желании Григория Пономарева выступить в поединке по правила бокса, несмотря на действующий контракт с ACA.

«Я юрист по образованию. Можно требовать столько, сколько прописано в контракте. Лига тоже вправе требовать только то, что прописано. Одна ситуация, что я участвую только в Гран-при, а другая — если соглашение рассчитано на четыре боя, как это обычно бывает у ACA. Если оговорки по Гран-при нет, требования неуместны. Но желание вполне разумное. Нужно оставаться в медиапространстве. Его бой по боксу не будет минусом ни для него, ни для лиги. Будет только более живой интерес к возвращению этого парня в клетку ACA», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Пономарев последний раз выходил в клетку 11 августа 2023 года против Мухумата Вахаева в рамках турнира ACA. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в результате того, что не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Всего на счету 28-летнего бойца 6 побед и 3 поражения в ММА.