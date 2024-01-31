В ACA заявили о готовности организовать бой Шлеменко с Ханикаттом и Бикревым

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о привлекательности для лиги поединка между представителем России Александром Шлеменко и американцем Крисом Ханикаттом.

«Для этого Шлеменко нужно прийти в лигу. Мы открыты к диалогу, общались с менеджером Александра. Неплохой вариант для мастера реваншей. Есть другой бой, который обсуждают: Шлеменко против Дмитрия Бикрева. Ребята готовы рассмотреть противостояние на разных площадках: Fight Nights, RCC и даже ACA. В нашем случае ребятам придется подписать контракт на энное количество боев. Если они готовы, почему нет. Подписание Шлеменко на один бой нужно обсуждать. Я вижу это интересным в плане привлечения интереса здесь и сейчас. Но мы говорим не только об этом, но и о структуре, перспективе, гонорарах и других моментах. Конечно, с каждым договариваемся отдельно и не обязаны одному предлагать те же условия, что и другому. Структура сегодня работает хорошо. Будет неприятно, если кто-то станет возмутителем спокойствия и внесет раскол в систему. Хочется, чтобы все было позитивно, грамотно и целесообразно. Будем думать», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко провел свой последний поединок 15 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC 17. Тогда он одержал победу над Александром Иличем техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету россиянина 62 победы в ММА, 15 поражений и 1 ничья. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.