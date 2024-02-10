Бадаев на представляет Бетербиева в АСА

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев исключил, что Артур Бетербиев может выступить в лиге по правилам ММА.

«Не представляю Бетербиева в ACA после завершения карьеры. Я думаю, Артуру это не нужно. Ему 39 лет, у него другие задачи. Он не планирует завершать карьеру. Похоже, что 1 июня у него бой с Дмитрием Биволом, хотя контракты, как я понял, не подписаны. По крайне мере, со стороны Артура. В случае победы, я думаю, он будет искать счастье в первом тяжелом дивизионе и биться за пояс там. То есть в этом году у него бой с Биволом, в следующем — один-два в тяжелом весе. На тот момент ему исполнится 40 лет. Это боксер мирового уровня, зачем ему идти в ММА и что-то доказывать», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

Ранее подраться в ACA по правилам ММА с чемпионом тяжелого дивизиона Евгением Гончарова изъявил желание чемпион Hardcore Boxing Сослан Асбаров.