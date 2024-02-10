Вязигин рад, что лига ACA не оставила без внимания решение судей в бою с Гончаровым

Российский тяжеловес АСА Антон Вязигин прокомментировал намерение главы лиги Майрбека Хасиева отдать независимой судейской комиссии право на просмотр поединка Антона с Евгением Гончаровым.

«Вы знаете я очень рад, что это спорное решение судей не оставят без внимания, но в тоже время я понимаю, что лига дорожит своей репутацией, и это рассмотрение международной комиссией в результате может оказаться с тем же самым решением, что и было после боя. Но если все же справедливость восторжествует, буду очень рад встретится с Гончаровым еще раз. И там скорее всего до решения судей дело не дойдет!» — приводит слова Вязгина MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Вязигином и Гончаровым, прошедший в рамках полуфинала Гран-при ACA в тяжелом весе, продлился всю дистанцию и завершился в пользу Евгения единогласным решением судей.

На счету Гончарова в смешанных единоборствах 21 победа и три поражения. В активе Вязигина 16 побед и четыре поражения.