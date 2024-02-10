Махно поделился впечатлениями от досрочной победы Дипчикова над Слипенко

Ведущий медиапроектов ACA Алексей Махно поделился впечатлениями от досрочной победы Николы Дипчикова над Виталием Слипенко.

«Удивлен. Я видел Виталия фаворитом. Кроме сумасшедшей нокаутирующей левой руки, Слипенко не уступает Дипчикову ни в ударной технике, ни в габаритах. Он тоже большой, подвижный, более универсальный и умеет бороться. Я ожидал, что Виталий проборет и задушит Николу. Все знают, что левая рука Дипчикова — это дробовик. Виталий об этом говорил сам. И эта рука дошла до цели. Тяжелое поражение с эмоциональной точки зрения. Бой в новом весе, стилистически удобный соперник, который не стал бы бороться. Дипчиков в очередной раз доказал, что он — человек-хайлат. Он чертовски опасен. Он выходит на бой убить или быть убитым. Сегодня «убил» он, он — убийца. Слипенко это не выбьет из колеи», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Противостояние Дипчикова и Слипенко завершилось победой болгарина нокаутом в первом раунде. На счету Виталия 16 побед и шесть поражений. В активе Николы 22 победы и 12 поражений.