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10 февраля, 20:55

Махно поделился впечатлениями от досрочной победы Дипчикова над Слипенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ведущий медиапроектов ACA Алексей Махно поделился впечатлениями от досрочной победы Николы Дипчикова над Виталием Слипенко.

«Удивлен. Я видел Виталия фаворитом. Кроме сумасшедшей нокаутирующей левой руки, Слипенко не уступает Дипчикову ни в ударной технике, ни в габаритах. Он тоже большой, подвижный, более универсальный и умеет бороться. Я ожидал, что Виталий проборет и задушит Николу. Все знают, что левая рука Дипчикова — это дробовик. Виталий об этом говорил сам. И эта рука дошла до цели. Тяжелое поражение с эмоциональной точки зрения. Бой в новом весе, стилистически удобный соперник, который не стал бы бороться. Дипчиков в очередной раз доказал, что он — человек-хайлат. Он чертовски опасен. Он выходит на бой убить или быть убитым. Сегодня «убил» он, он — убийца. Слипенко это не выбьет из колеи», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Противостояние Дипчикова и Слипенко завершилось победой болгарина нокаутом в первом раунде. На счету Виталия 16 побед и шесть поражений. В активе Николы 22 победы и 12 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-dipchikov-vykhodit-ubit-ili-byt-ubitym-i-on-ubil-slipenko-332881/
Алексей Махно
ММА
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