Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 14:36

Бадаев: «Роль Хасиева в ACA после реорганизации не изменилась»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев признался, что Майрбек Хасиев, став президентом лиги, не внес существенных изменений в действующую работу.

«Является ли Майрбек президентом или владельцем лиги — это не меняет сути. Этот человек основал и финансирует лигу. Ключевые решения принимает он. Ничего не изменилось. При этом наша работа никогда не строилась таким образом, что Майрбек решил и будет так. Мы голосовали, и в конечном итоге он высказывал свое мнение. Нам никогда не говорили «не делайте это» или «не подписывайте этих бойцов».

Даже диалог об Александре Сарнавском сложился так, что Майрбек сказал: «Я считаю, что после его слов, парня подписывать не стоит. Если вы считаете иначе, можете его подписать». Категоричного отказа не было. Карт-бланш у нас был максимально большой. Поэтому роль Хасиева не изменилась. Она ключевая и решающая, но никакие палки в колеса нам не вставляются», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В конце мая стало известно, что основатель и владелец АСА Майрбек Хасиев стал президентом лиги с целью оптимизации процессов управления компанией и повышения качества работы. Алексей Яценко стал первым вице-президентом, а Руслан Хамзаев разделил обязанности с Асланбеком Бадаевым по управлению бойцовским ростером и другими подразделениями.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Майрбек Хасиев
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фанаты освистали сборную Бельгии после матча с Украиной
В Грузии устроили праздник после выхода сборной в плей-офф Евро-2024
РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда в Коми
Спартаковец вылетел, экс-армеец – герой нации, а Месси страдает от простуды. Что произошло на Кубке Америки-2024 27 июня
На месте схода поезда в Коми обнаружили тела двух человек
В США указали на превращение предвыборных дебатов в шоу
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ACA объяснили, почему не будут проводить турниры в июле

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости