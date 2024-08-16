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Сегодня, 21:20

АСА 178 Гончаров — Богатырев: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире

В Москве проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 178
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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На «Live Арене» в Москве проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 178.

С 21:30 по московскому времени бои главного карда будет показывать «Матч ТВ», также прямой эфир доступен на «Матч! Боец». В главном поединке вечера выступят российские тяжеловесы Евгений Гончаров и Адам Богатырев.

Гончаров (38 лет) одержал в ММА 20 побед при 3 поражениях. 9 февраля он победил Антона Вязгина судейским решением.

Богатырев (29 лет) одержал 9 побед и потерпел 3 поражения. 9 марта Адам одолел Кирилла Корнилова сабмишном.

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Евгений Гончаров — Адам Богатырев: время начала и где смотреть трансляцию боя АСА 178
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