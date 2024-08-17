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Гончаров победил Богатырева на турнире АСА 178 и защитил чемпионский пояс

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Гончаров победил Адама Богатырева в главном поединке турнира АСА 178. 38-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей и защитил свой чемпионский пояс.

Теперь на счету Гончарова в ММА 21 победа и 3 поражения, а у 29-летнего Богатырева — 9 побед и 4 поражения.

Результаты остальных поединков главного карда турнира:

Виталий Слипенко (Россия) — Винициус Круз (Бразилия): Победа Круза решением судей

Тони Джонсон (США) — Алихан Вахаев (Россия): Победа Вахаева решением судей

Анатолий Бойко (Россия) — Узаир Абдураков (Россия): Победа Абдуракова техническим нокаутом

Анис Екубов (Таджикистан) — Сайгид Абдулаев (Россия): Победа Екубова решением судей

Адам Богатырев
Алихан Вахаев
Анатолий Бойко
Анис Екубов
Виталий Слипенко
Евгений Гончаров
Узаир Абдураков
ММА
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