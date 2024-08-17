Гончаров победил Богатырева на турнире АСА 178 и защитил чемпионский пояс
Евгений Гончаров победил Адама Богатырева в главном поединке турнира АСА 178. 38-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей и защитил свой чемпионский пояс.
Теперь на счету Гончарова в ММА 21 победа и 3 поражения, а у 29-летнего Богатырева — 9 побед и 4 поражения.
Результаты остальных поединков главного карда турнира:
Виталий Слипенко (Россия) — Винициус Круз (Бразилия): Победа Круза решением судей
Тони Джонсон (США) — Алихан Вахаев (Россия): Победа Вахаева решением судей
Анатолий Бойко (Россия) — Узаир Абдураков (Россия): Победа Абдуракова техническим нокаутом
Анис Екубов (Таджикистан) — Сайгид Абдулаев (Россия): Победа Екубова решением судей
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