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25 февраля, 09:00

АСА 171: где смотреть прямую трансляцию боев турнира

Турнир АСА 171 пройдет 25 февраля в Краснодаре
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Магомедрасул Гасанов
Магомедрасул Гасанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир российской лиги MMA — АСА 171 пройдет в воскресенье, 25 февраля 2024 года, на арене спортивного комплекса «Баскет-Холл» в Краснодаре. Начало — в 15:00 по московскому времени, основной кард стартует в 19:30 (мск).

Прямая трансляция всех поединков пройдет на официальном сайте промоушена и на телеканале «Матч! Боец» (Начало эфира — 15:00). На федеральном канале «Матч ТВ» покажут только главный кард (начало 19:30).

Главным событием вечера станет поединок в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Ибрагимом Магомедовым за пояс чемпиона АСА. Всего в основном карде анонсировано пять поединков, в предварительном — двенадцать.

Главный кард

  • Титульный бой в полулёгком весе: Ислам Омаров (66,3 кг) vs Алексей Полпудников (66,3 кг)
  • Титульный бой в среднем весе: Магомедрасул Гасанов (84,3 кг) vs Ибрагим Магомедов (84 кг)
  • Полутяжелый вес: Григор Матевосян (93,15 кг) vs Эльхан Мусаев (94,25 кг)*
  • Наилегчайший вес: Вартан Асатрян (57,2 кг) vs Александро Прайа (59,45 кг)*
  • Полутяжелый вес: Муслим Магомедов (93,5 кг) vs Эвертон Полакуини (92,25 кг)

Предварительный кард

  • Легкий вес: Рамазан Кишев (70,6 кг) vs Расул Магомедов (70,55 кг)
  • Легчайший вес: Гога Шаматава (61,65 кг) vs Джаддал Алибеков (61,55 кг)
  • Легкий вес: Байзет Хатхоху (70,8 кг) vs Алик Албогачиев (70,75 кг)
  • Полутяжелый вес: Олег Оленичев (93,4 кг) vs Эльмар Гасанов (93,25 кг)
  • Полутяжелый вес: Арби Агуев (93,4 кг) vs Родриго Кавальеро (92,35 кг)
  • Полулегкий вес: Замир Арипшев (68,65 кг)* vs Джон Тейшейра (66,15 кг)
  • Легкий вес: Амир Эльжуркаев (70,7 кг) vs Басир Саралиев (71,15 кг)*
  • Наилегчайший вес: Рыскулбек Ибраимов (57 кг) vs Мусо Вистокадамов (57,15 кг)
  • Бой в промежуточном весе до 80 кг: Зелимхан Амиров (80 кг) vs Линкольн Энрике (79,75 кг)
  • Полулегкий вес: Игорь Олчонов (68,3 кг)* vs Хасан Дадалов (65,9 кг)
  • Легчайший вес: Ислам Юнусов (61,6 кг) vs Родриго Прайа (61,7 кг)

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