АСА 171: где смотреть прямую трансляцию боев турнира

Турнир российской лиги MMA — АСА 171 пройдет в воскресенье, 25 февраля 2024 года, на арене спортивного комплекса «Баскет-Холл» в Краснодаре. Начало — в 15:00 по московскому времени, основной кард стартует в 19:30 (мск).

Прямая трансляция всех поединков пройдет на официальном сайте промоушена и на телеканале «Матч! Боец» (Начало эфира — 15:00). На федеральном канале «Матч ТВ» покажут только главный кард (начало 19:30).

Главным событием вечера станет поединок в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Ибрагимом Магомедовым за пояс чемпиона АСА. Всего в основном карде анонсировано пять поединков, в предварительном — двенадцать.