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24 февраля, 17:32

В ACA планируют провести бой Вахаев — Вязигин в начале лета

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал слова Мухумата Вахаева, который выразил сожаление, что лига вынуждает его драться только с русскими бойцами и хочет сделать бой против Антона Вязигина.

«Какие разные проблемы. Кто-то говорит, что остался драться со своими — кавказцы с кавказцами или славяне со славянами. Ситуация с Мухуматом необычна, потому что зачастую это всех устраивало. Их бой интригует. Завязка была. Мы сами начали подкидывать эту тему. Вязигин сказал, что в отличие от Григория Пономарева бездействовать не будет. Думаю, дальше больше. Летом, когда оба восстановятся, бой зашел бы. В июне или июле», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

На счету 33-летнего Вахаева 12 побед и шесть поражений. 9 мая он должен был выступить в полуфинале Гран-при ACA против Кирилла Корнилова, но Вахаев получил травму руки и выбыл из соревнований.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Антон Вязигин
Мухумат Вахаев
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