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Екубов: «Хочу взять реванш у Ризаева на турнире лиги Wolnik»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец наилегчайшего веса ACA Анис Екубов рассказал о своем поражении от Ризы Ризаева в начале карьеры и возможности взять реванш.

«Мне было тяжело находить поединки в начале карьеры. Вышел на замену. Чуть не доработал. Не хватило опыта. Но достойно бился три раунда. Считаю, что если бы такой бой прошел в ACA, я бы победил за счет ущерба. Мы подписаны друг на друга. Скорее всего, у нас будет схватка на Wolnik. У него карьера не пошла. Он уже давно не дрался. После поединка он потерпел поражение и больше не выступал. Хочу взять у него реванш в его же стихии», — приводит слова Екубова MMA.Metaratings.ru.

15 декабря на турнире ACA 182 боец из Таджикистана Екубов проведет бой против россиянина Вартана Асатряна. На счету Екубова девять побед и одно поражение. Ризаев не выступал с августа 2021 года. На его счету три победы и два поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анис Екубов
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