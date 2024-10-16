Екубов: «Бойцам из UFC нечего ловить с топ-10 ACA»

Боец ACA Анис Екубов считает, что спортсмены, выступающие в UFC, окажутся неконкурентными в российской лиге.

«UFC — это пиар. Спорт — это ACA. С топ-10 ACA бойцам из UFC нечего ловить. Я даже бойцов из топ-10 UFC не знаю. Кто там чемпион? Подпишите его в ACA и мы посмотрим, выдержит ли он наш темп. Аскар Аскаров же побежал Александра Пантожу. Ему просто не давали титульник. У него очень высокий уровень. Он бы стал чемпионом. Российским бойцам не дают заслуженные титульные бои. Затягивают», — цитирует Екубова MMA.Metaratings.ru.

АСА — российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Она была основана в 2014 году.