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10 февраля, 16:20

Махно: «Шансы Асбарова на победу над Гончаровым минимальны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ведущий медиапроектов ACA Алексей Махно оценил расклад сил в поединке между Евгением Гончаровым и Сосланом Асбаровым по правилам ММА.

«Сослан Асбаров — боксер высочайшего уровня. Евгений Гончаров — боец ММА высочайшего уровня. Дерутся они по правилам ММА. Поэтому шансы на победу у Асбарова минимальны. Мы берем сухую статистику и факты, которые не обмануть. Это как другая ситуация. Я умею плавать, но маловероятно, что я на стометровке обгоню Майкла Фелпса. Чисто теоретически шансы есть. Если инсульт произойдет на 20-м метре, Боже упаси. Минимальный шанс всегда есть. Но именно минимальный. Шансы Евгения в боксе против Асбарова также были бы невелики», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Гончаров и Асбаров неоднократно высказывали желание провести бой друг с другом. Евгений хотел выступить по правилам бокса, а Сослан выразил готовность дебютировать в ММА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алексей Махно
Евгений Гончаров
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