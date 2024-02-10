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10 февраля, 14:46

Гончаров назвал сроки боя с Асбаровым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров усомнился в том, что болельщики посчитают, что ему отдали победу над Антоном Вязигиным, чтобы сохранить бой с боксером Сосланом Асбаровым.

«Не думаю, что так напишут. Асланбек Бадаев сказал, что дуэль взглядов с Сосланом Асбаровым проведет тот, кто выиграет в данном поединке. Если выиграл бы Антон, стердаун сделал бы он. Сослан хотел подраться в ММА и с чемпионом ACA. Им являюсь я — это дополнительный раздражитель. Если нет, он бы подрался с другим чемпионом. Я готов подраться с ним до финала Гран-при. Если Кирилл Корнилов или Адам Богатырев получат травму и будут долго восстанавливаться, я готов через два-три месяца провести с Сосланом рейтинговый бой по ММА», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Гончарова и Вязигина прошел все отведенные пять раундов и завершился победой Евгения единогласным решением судей. Таким образом, он сохранил чемпионский пояс и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Евгений Гончаров
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