Гончаров назвал сроки боя с Асбаровым

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров усомнился в том, что болельщики посчитают, что ему отдали победу над Антоном Вязигиным, чтобы сохранить бой с боксером Сосланом Асбаровым.

«Не думаю, что так напишут. Асланбек Бадаев сказал, что дуэль взглядов с Сосланом Асбаровым проведет тот, кто выиграет в данном поединке. Если выиграл бы Антон, стердаун сделал бы он. Сослан хотел подраться в ММА и с чемпионом ACA. Им являюсь я — это дополнительный раздражитель. Если нет, он бы подрался с другим чемпионом. Я готов подраться с ним до финала Гран-при. Если Кирилл Корнилов или Адам Богатырев получат травму и будут долго восстанавливаться, я готов через два-три месяца провести с Сосланом рейтинговый бой по ММА», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Гончарова и Вязигина прошел все отведенные пять раундов и завершился победой Евгения единогласным решением судей. Таким образом, он сохранил чемпионский пояс и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе.