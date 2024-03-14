Богатырев: «Гончаров — слепой, если говорит, что я проиграл три раунда Корнилову»

Финалист Гран-при ACA Адам Богатырев поделился ожиданиями от предстоящего боя с Евгением Гончаровым.

«Евгений Гончаров пускай посмотрит свой бой перед тем, как говорить, что я проигрывал поединок Корнилову. Пусть научится принимать действительность. Сказал и сказал, ветер дует. Наверное, он обился на мои слова. Я сказал, что он проиграл Вязигину. Но надо быть слепым, чтобы сказать, что три раунда проиграл. У меня нет опасений, что Гончаров победит меня в той манере, в которой он победил Вязигина», — приводит слова Богатырева MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 29-летний Богатырев провел 12 боец и одержал 9 побед.