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14 марта, 10:18

Одилов поделился ожиданиями от поединка с Ибрагимовым в финале Гран-при АСА

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Финалист Гран-при ACA в полутяжелом весе Фаридун Одилов высказался о предстоящем поединке с Адланом Ибрагимовым.

9 марта 35-летний Ибрагимов победил представителя Бразилии Леонардо Сильву раздельным решением судей в полуфинальном бое.

«Я увидел хороший бой. Оба были готовы драться до конца. В четвертом раунде Адлан держался на волевых качествах и забрал пятый. Восстал. Показал хороший и взрывной бой, а главное, характер.

Я был готов драться с любым, проблема только в том, что Адлан — мой одноклубник. Его тренеры — мои тренеры. Поэтому основной сбор проведу в Москве в Evolve Gym. В финале за пацанов никого держать не будем», — цитирует Одилова MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 31-летний Одилов одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. 2 поединка с его участием завершились вничью.

В декабре 2023 года спортсмен, представляющий Таджикистан, одолел Михаила Мохнаткина техническим нокаутом в третьем раунде в полуфинале Гран-при АСА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Адлан Ибрагимов
Фаридун Одилов
ММА
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