В ACA попробуют организовать бой между Шлеменко и Эмеевым

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев заинтересован в проведении боя между Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым.

«Это было бы интересно. После мая мы можем сделать такой поединок, если он интересен самим бойцам и если они будут доступны», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 39-летний Шлеменко провел 79 боев и одержал 63 победы. У Эмеева 26 поединков и 20 побед.