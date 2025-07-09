ACA 189 Абдулвахабов — Багов: дата и время начала турнира

ACA 189 пройдет в спортивном комплексе «Sport Hall Colosseum» в Грозном в пятницу, 11 июля. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Возглавит вечер ММА бой в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым (21-2-0) и Али Баговым (34-11-0). Соперники ранее встречались три раза, дважды победу одерживал Абдулвахабов, в последнем очном поединке победил Багов.

В полном объеме вечер смешанных единоборств покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет доступен на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 21.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Турнир ACA 189 посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.