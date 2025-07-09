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9 июля 2025, 16:15

ACA 189 Абдулвахабов — Багов: кард боев турнира

ACA 189 пройдет в спорткомплексе Sport Hall Colosseum в Грозном 11 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Абдул-Азиз Абдулвахабов.
Фото АСА

ACA 189 пройдет в спортивном комплексе «Sport Hall Colosseum» в Грозном в пятницу, 11 июля. Начнется вечер ММА с прелимов в 18.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 21.00 мск.

Возглавит вечер ММА бой в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым (21-2-0) и Али Баговым (34-11-0). «СЭ» публикует полный кард боев.

Основной кард ACA 189

Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов

Мухумат Вахаев — Карлос Фелипе

Саламу Абдурахманов — Фабио Агийяр

Сулим Баталов — Эльмар Гасанов

Мехди Байдулаев — Маркос Родригес

Предварительный кард ACA 189

Имран Букуев — Рыскулбек Ибраимов

Хусейн Кушагов — Ибрагим Магомедов

Давлатманд Чупонов — Юсуп-Хаджи Зубариев

Нашхо Галаев — Дэниель де Алмейда

Алтынбек Мамашов — Халид Шатуев

Амир Эльжуркаев — Магнус Келли Конрадо

Альберт Мисиков — Джаддал Алибеков

Мишель Силва — Зелимхан Амиров

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Абдул-Азиз Абдулвахабов
Али Багов
ММА
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