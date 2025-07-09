ACA 189 Абдулвахабов — Багов: кард боев турнира
ACA 189 пройдет в спортивном комплексе «Sport Hall Colosseum» в Грозном в пятницу, 11 июля. Начнется вечер ММА с прелимов в 18.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 21.00 мск.
Возглавит вечер ММА бой в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым (21-2-0) и Али Баговым (34-11-0). «СЭ» публикует полный кард боев.
Основной кард ACA 189
Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов
Мухумат Вахаев — Карлос Фелипе
Саламу Абдурахманов — Фабио Агийяр
Сулим Баталов — Эльмар Гасанов
Мехди Байдулаев — Маркос Родригес
Предварительный кард ACA 189
Имран Букуев — Рыскулбек Ибраимов
Хусейн Кушагов — Ибрагим Магомедов
Давлатманд Чупонов — Юсуп-Хаджи Зубариев
Нашхо Галаев — Дэниель де Алмейда
Алтынбек Мамашов — Халид Шатуев
Амир Эльжуркаев — Магнус Келли Конрадо
Альберт Мисиков — Джаддал Алибеков
Мишель Силва — Зелимхан Амиров