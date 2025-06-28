Трансляция турнира ACA 188 начнется в 16.00 по московскому времени

Турнир по смешанным единоборствам ACA 188 пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи в субботу, 28 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Предварительный кард покажет канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 20.30 по московскому времени трансляцию будут вести канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В главном поединке вечера сразятся Курбан Гаджиев (20-3) и Азамат Пшуков (13-3). В соглавном бою подерутся Григор Матевосян (11-3) и Асылжан Бахытжанулы (15-5). Всего в основном карде запланировано пять поединков, а в предварительном — 10.

Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о вечера ММА доступны в разделе АСА на сайте «СЭ».