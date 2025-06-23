ACA 188 состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи в субботу, 28 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 23.00 мск.

В главном событии вечера сойдутся Курбан Гаджиев (20-3) и Азамат Пшуков (13-3). В соглавном бою встретятся Григор Матевосян (11-3) и Асылжан Бахытжанулы (15-5).

Основной кард ACA 188

Курбан Гаджиев (20-3) — Азамат Пшуков (13-3)

Григор Матевосян (11-3) — Асылжан Бахытжанулы (15-5)

Дауд Шайхаев (16-4) — Артем Резников (24-8)

Устармагомед Гаджидаудов (17-7) — Узаир Абдураков (17-1-1)

Павел Витрук (18-6-1) — Александр Подлесный (21-8-2)

Трансляцию турнира ACA 188 в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также смотреть турнир можно на официальном сайте ACA. Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о вечера ММА доступны в разделе АСА на сайте «СЭ». Результаты боев ACA 188 можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.