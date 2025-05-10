Турнир ACA 186 с боем Богатырев — Корнилов пройдет в Санкт-Петербурге

Турнир АСА 186 проходит в Санкт-Петербурге в субботу, 10 мая. В основном карде запланированы пять поединков, в предварительном — 11.

В прямом эфире турнир АСА 186 показывают канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Результаты боев отслеживайте в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».

В главном поединке вечера сойдутся выступающие в тяжелом весе Адам Богатырев и Кирилл Корнилов.

На счету 30-летнего Богатырева — девять побед и три поражения в профессиональных ММА, в августе 2024 года он победил Евгения Гончарова единогласным решением судей.

Корнилову — 34 года, в его профессиональном рекорде 15 побед, одно поражение и одна ничья. В феврале Кирилл нокаутировал Мухумата Вахаева.