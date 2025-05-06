Адама Богатырев и Кирилл Корнилов встретятся на турнире АСА 186

Адам Богатырев и Кирилл Корнилов встретятся в главном бою турнира АСА 186 в Санкт-Петербурге в субботу, 10 мая. Поединок начнется не ранее 21.30 по московскому времени.

Бойцы проведут реванш, первый бой состоялся в марте 2024 года: тогда Богатырев одержал победу при помощи удушающего приема.

На счету 30-летнего Богатырева девять побед и три поражения в профессиональных ММА, в августе 2024 года он победил Евгения Гончарова единогласным решением судей.

Корнилову 34 года, в его профессиональном рекорде 15 побед, одно поражение и одна ничья. В феврале Кирилл нокаутировал Мухумата Вахаева.

В прямом эфире турнир АСА 186 покажет канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».