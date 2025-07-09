Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов: дата и где смотреть трансляцию боя АСА 189

11 июля состоится финал Гран-при на АСА 189 между Абдулвахабовым и Баговым

11 июля состоится финал Гран-при в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Баговым на турнире АСА 189. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Sport Hall Colosseum» в Грозном. Бой Абдулвахабов — Багов ожидается около 23.00 по московскому времени.

ММА ACA: Абдулвахабов — Багов

В полном объеме турнир покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет доступен на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 21.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

36-летний Абдулвахабов в профессиональной карьере провел 23 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. На счету 35-летнего Багова 45 боев, 34 победы и 11 поражений.