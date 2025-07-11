Рамзан Кадыров вошел в Зал славы лиги АСА
Во время турнира АСА 189 в Грозном состоялась церемония включения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Зал славы лиги.
Памятные перчатки Кадырову вручил президент АСА Магомед Бибулатов.
Главным событием турнира станет бой в легком весе между российскими бойцами Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Баговым.
Кадыров является мастером спорта по боксу, обладателем шестого дана по тхэквондо, а также пятого дана и черного пояса по кекусинкай карате.
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