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9 июля 2025, 20:15

ACA 189 Абдулвахабов — Багов: где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир ACA 189, посвященный памяти Бувайсара Сайтиева, состоится 11 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Абдул-Азиз Абдулвахабов.
Фото АСА

Турнир ACA 189, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, состоится в спорткомплексе Sport Hall Colosseum в Грозном в пятницу, 11 июля. Начнется вечер ММА с прелимов — в 18.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 21.00 мск.

В главном событии вечера состоится финал Гран-при в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым (21-2-0) и Али Баговым (34-11-0).

В полном объеме вечер смешанных единоборств покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет доступен на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 21.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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Абдул-Азиз Абдулвахабов
Али Багов
ММА
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