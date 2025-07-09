ACA 189 Абдулвахабов — Багов: где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир ACA 189, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, состоится в спорткомплексе Sport Hall Colosseum в Грозном в пятницу, 11 июля. Начнется вечер ММА с прелимов — в 18.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 21.00 мск.

В главном событии вечера состоится финал Гран-при в легком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым (21-2-0) и Али Баговым (34-11-0).

В полном объеме вечер смешанных единоборств покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет доступен на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 21.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.