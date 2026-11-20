«Подходит мужчина и кричит: «Алексей, мы за тебя болеем! Да, это я, Иосиф Кобзон!» Игнашов — легенда К-1

Проделки Бадра Хари, нашпигованный Оверим, в кроссовках к Эльбрусу, удар Франсуа Боты, колени Реми Боньяски.

В нулевые профессиональный кикбоксинг шумел не менее громко, чем ММА, а то и поболее. Главной звездой К-1 с постсоветского пространства был белорус Алексей Игнашов — из легендарного минского клуба «Чинук». Тайбоксер большого таланта — несмотря на рост (196 см), очень пластичный и ловкий, с убойными ударами коленями.

Первую часть нашего большого разговора с Игнашовым можно прочитать тут.

В этой же части — о звездах К-1, о том, как за него болел Иосиф Кобзон, а только-только закончивший карьеру Рууд Гуллит взял автограф, как японские фанатки варили ему борщ, как тяга к балдежу не позволила раскрыться в полной мере.

«Никому не поздоровится, если Серега Харитонов левой попадет хоть раз»

— Вы говорили, что у Бадра Хари проблемы с самим собой. Что имели в виду?

— С детства у него проблемы с самим собой. У него была девушка, когда еще я с ним боксировал (в 2003 году. — Прим. «СЭ»). Она его бросила — и он кинул бутылку с зажигательной смесью и спалил дом. Постоянно такие моменты были. То вечеринка какая-то и его друга не пустили — он взял и сломал охраннику скулу кастетом. Порошок, стероиды, все это накладывается одно на другое. Не знаю, как он сейчас, вроде бы где-то боксирует, но... Выдающийся, красивый персонаж был в К-1, но что говорить, нет К-1.

— Свой бой в К-1, который ставите на первое место?

— Именно в К-1 или когда мы уже просто выступали? С Сэмми Шилтом у меня был неплохой бой. С Питером Аэртсом тоже хороший (Игнашов победил Аэртса в 2002 году решением большинства. — Прим. «СЭ»). Я ему на пресс-конференции сказал: «Петя, я тебя не нокаутирую, ты не переживай». Помню, как дал ему с правой, — голова отлетела. Все испугались, я такой сразу: «Нет-нет-нет, больше не буду». Я знал, что выиграю у него по очкам. Но он мне всегда нравился.

— Почему?

— Мне он нравился как человек и как боец. Хотя я знал, что они с Хустом рубились, и к Хусту у меня уважение было, но с Петей мы были как друзья.

— С Оверимом пересекались на тренировках?

— Да, но он тогда был еще в 71 кг, 75 кг.

— Совсем маленький.

— А он изначально такой и был.

— Нет, я помню, что он был худой, но не настолько.

— Нет, такой и был. Он как начал шпиговаться, сразу стал — ух! Мы на одном турнире боксировали, его никто не видел, не замечал. А когда он начал хорошенько грузиться стероидами и стал всех укладывать, тогда да, заговорили. Но мы же знаем, когда он выигрывал в К-1, анализы уже не брали, было все равно. Он выиграл К-1 последний, но гонорара не получил, да и не те бойцы уже были, не тот уровень. А так сам Алистар потом много чего наделал.

Мне предлагали выступить по боям без правил, я съездил на сборы с Сергеем Харитоновым и подумал: если бы я практиковал борьбу с 19-20 лет...

— Харитонов все же не борец, во всяком случае, в последние лет 15.

— Да, он сейчас по борьбе проигрывает, как и Саша Емельяненко. Я попробовал — у меня борьбы вообще нет. Серега физически крепкий, он как схватит руками — ох! И удар у Серого очень тяжелый. Кажется, легонько попадает, а потом смотришь видео — интересно посмотреть, как он попал? Просто интересно. Когда звон звенит, это нормальная ситуация, рабочая атмосфера. А Серый попадает — и ты такой... Я еще тогда думал: «Может, это потому, что мы на Приэльбрусье?» Думал, я не прошел акклиматизацию, мы были на 2200 метров над уровнем моря. А потом получился еще один такой же момент, и я понял, что у него действительно тяжелый удар. Может, он не такой шустрый, как у Тайрона Спонга, но никому не поздоровится, если Серый своей левой попадет хоть раз. Я уж не говорю про удар снизу или боковой.

— Это вы про джеб сейчас говорили?

— Да.

— Харитонов же еще часто по корпусу работает.

— А он всегда так работает. Кто не прочувствовал, не знает. Лучше чуть-чуть отойти, потому что, если будешь стоять, он пробьет хорошо. Это не говоря о боковых и ударах снизу и сбоку. Вот сколько раз бывало: Серега заходит за правую и снизу поднимает красиво. Начинаешь спарринговать — в первый-второй день постоянно голова отлетает. К концу сборов уже начинаешь уходить, но Серега нет-нет, а все равно разок тебя поднимет. И это в боксерских перчатках. А если взять вот эту маленькую накладку?

У меня было два боя, когда удары снизу так прилетали. Куда только не пропускал — ну, такое легкое головокружение, опьянение такое. А когда снизу попадают... Скелтон по мне ударил хорошо, я за канат схватился, а так бы на попу присел. И Кемайо зажал меня в уголок, раз-два — и третий снизу пробил. Гонг, раунд заканчивается, я на задницу — плюх, и как будто ноги выключили. Смеюсь, думаю: «Вот это да, ты что сделал!» Во втором раунде понял, что лучше его близко не подпускать и мочить на расстоянии.

— Вы же Кемайо проиграли из-за травмы?

— Да, из-за травмы. Ну, судья мог бы меня и впустить, замотать ногу. За два боя до этого было то же самое и бойцу разрешили боксировать, а тут не разрешили. Знаете, почему нога вскрылась? Когда из Новой Зеландии летишь в Европу, чистого лета — 24-25 часов. Мало кислорода. Мне надо было просто намазать ногу вазелином или чем-то еще, мне подсказали. А так кислород вышел, я не набрал его потом сколько нужно — и мышца сразу лопнула, порвалась ткань.

Рууд Гуллит. Фото Getty Images

«Подошел парень с дредами, взял автограф, сфотографировался. Спрашиваю: «Кто это?» А менеджер отвечает: «Это Гуллит»

— Цитата психолога «Чинука» Павла Безмена: «Леша Игнашов со своими ногами — он же инвалид практически». Это преувеличение или же это близко к правде?

— Ну, не инвалид, просто есть проблемы. Вот левое колено, три мышцы — левая сбоку отошла, ее пробили. Помню, как мне ее пробили. 99-й год, я присесть не могу, а ко мне подходит мужчина и кричит: «Алексей, мы за тебя болеем!» Я обернулся к тренеру и спросил: «Сергеич, это он?», а мужчина за него отвечает: «Это я!» Так мы и познакомились с Иосифом Кобзоном. В Праге, в «Хилтоне». Он с охраной был, четыре человека по периметру. Нас к себе пригласил, мы выпили, пообщались. Тогда мне мышцу и отбили — негр. Я бы добоксировал, три нокдауна сделал, но добить соперника не мог.

— Это Кобзон вам прямо во время боя кричал?

— Да, во время боя. Я сидел в углу, а он подошел и начал: «Мы за тебя болеем!»

— Какие еще знаменитости за вас болели или были на боях?

— Да их много, что их вспоминать? Единственное, был момент: я с детства люблю Джеки Чана. Мы приехали на сборы в Таиланд, с нами был главный тренер местной сборной по художественной гимнастике. Русский парень. Он очень дружен с Джеки Чаном. Чан жил у него какое-то время и уехал буквально за два-три дня до того, как приехали мы. Я тогда подумал: «Эх, вот уж кого-кого, а Джеки Чана я бы хотел увидеть». Не Стивена Сигала, Сталлоне или кого-то еще. Конечно, когда в детстве видишь «Рэмбо», то интересно, а со временем проходит. Еще помню: на стадионе «Аякса» был бой, стадион только построили, это 90-е были.

— В 1996-м его открыли.

— Вот-вот. В 1999-м я там боксировал с Робом Каманом (Игнашову был 21 год. — Прим. «СЭ»), и после боя ко мне подошел парень с дредами, взял автограф и сфотографировался. Я спросил: «А кто это?» Мне Юшко (Игорь Юшко, менеджер Игнашова. — Прим. «СЭ») сказал: «Это Гуллит». Я в ответ: «Вау, а кто это?» Он сразу мне: «Леша, ты чего?» Я сразу: «Ааа, точно, Гуллит!» Потом, когда мы ушли от камер, мне Юшко объяснил: «Это же «Аякс», команда, Гуллит тут самый ого-го!» Потом мне показали все фотографии на стадионе, я посмотрел, как Гуллит сам играл.

Марко Джара. Фото соцсети

«К Джаре подошла молодежь, говорит: «Снимай часы!» Он им: «Это что тут? Я тут вырос!» Ему сразу пулю в голову...»

— Это легенда, да. Кстати, вы там на футбол не ходили? В 1998-м в Амстердаме «Спартак» с «Аяксом» играл.

— Нет, мы на других матчах были. В Хорватии с Мирко на футбол ходили.

— Что за матч?

— Не помню, кажется, сборная Хорватии играла, но не помню с кем. Хорваты тогда выиграли, они тогда неплохо играли. Не знаю, может, они и сейчас неплохи.

— Да, и сейчас тоже сильные.

— А так моментов много было, просто сложно вспомнить. Вспоминаю ребят из Дагестана — здорово было, мне с ними очень нравилось. Мы всегда были вместе в Бангкоке, ходили на стадион «Лумпини» смотреть бои. Джабар, Магомед, Мага, Рамазан. Они там несколько лет жили, лет 5-6. Джабара увидел в Новой Зеландии — он вырубил местную суперзвезду. Как дал левый боковой! Да и здесь сколько выступал...

Один раз сидели с Питером Аэртсом, он заявил: «А вот Рене Руз — мой самый нормальный друг». Я ему сказал: «Самый нормальный?», а он мне: «Да-да, все остальные — крэйзи, отмороженные». Говорю: «Ну, раз Рене Руз — твой самый нормальный друг, то...» Руз-то мог всякие вещи в Японии делать... А вот был момент: мы сидели в фойе, туда фанатов не пускали. Мы сидели с Сэмом Греко, Бобом Саппом, Марко Джарой и не помню с кем еще, австралийцами какими-то. Я увидел, что начали играть на фортепиано, и такой: «Вау!» Мы втроем: Греко, я и Джара — дурачились постоянно. Я сказал им: «Я пошел играть!» Они удивились: «Ты что, действительно умеешь играть?», а я им: «Конечно, умею, хоть и не все». Ну, они знали, что я умею на гитаре играть. В общем, я подошел к фортепиано, спрятался, а им не видно, кто играет. Мы сыграли то ли «Очи черные», то ли «Цыганочку», не помню уже. Все прямо зааплодировали, а Марко Джара был единственным, кто засомневался в моих успехах. Я-то подошел и сделал вид, как будто играю, а пианисту показал: «Давай, ляпай-ляпай». Джара потом заметил это и закричал: «Ааа, он обманывает!» В день по несколько моментов всяких было. Джара любил сзади подбежать, схватить за ногу и гавкать громко. Его убили потом, большая трагедия.

— В Бразилии?

— Да.

— А что случилось?

— Он жил в Америке в свое время, тренировал ФБР. Он мне майку дарил даже. Приехал домой, а там молодежь у многих снимает часы. Но потом может вернуть назад, если ты крутой. Марко сам с улиц и когда-то делал то, что делали они. Они-то все молодые гангстеры, это самое страшное — не понимают, что делают, могут быть и под воздействием чего-либо. Так не только в Бразилии, в Новой Зеландии тоже такое бывает. В общем, Джаре сказали: «Снимай часы», начали грабить. Он им в ответ: «Это что тут? Я тут вырос!» С ним долго никто не разговаривал, сразу пулю в голову. Поэтому в Бразилии многие сейчас сразу отдают — тебе потом принесут, у тебя же друзья там, ты же знаешь всех.

Алексей Игнашов. Фото соцсети

«Пошли на Эльбрус в кроссовках. Если бы поскользнулись, полетели бы вниз, на камни...»

— У вас бывали истории, связанные с опасностью для жизни?

— Много было.

— Расскажите.

— Поехали с Сергеем Харитоновым на сборы в Приэльбрусье. У нас был кэмпинг, мы пошли на восхождение. Так получилось, что мы наверху остановились. Снегоход ушел вниз, оттепель, все вниз, метров 400, а мы — посередине. Если отойти метров на пять, где обочина — там хоть чуть-чуть снега, а там, где мы, лед. Остановились и стоим. Мы едем на снегоходах: я с хлопцем, а Денис с Рамисом — на другом. Подобрали по весу. Так получилось, что мы остановились, Рамис слез, Денис поехал один, а мы уже втроем. Этого делать было нельзя, снегоход уже не выгребал — и поехал назад. Мы кое-как встали, пробуксовали, и он поехал вниз. Мы стоим, смеемся, а я знаю: если сейчас кто-то из нас поскользнется... Мы же не одеты, нет ни шипов на ботинках, ни перчаток — ничего, мы в кроссовках. Если ты споткнешься, то вниз метров 400 будешь лететь, не остановишься и туда, в камни, попадешь. Я смеюсь, а Рамис — он и в Чечне воевал, и много друзей у него погибало — говорит мне: «Леха, тут не до смеха». Я ему: «Я-то понимаю, но мне смешно, потому что тут то ли воздух разжиженный, то ли еще что». Стоим — сверху еще человек десять идут. Ребята в масках, в очках, шлемах, в перчатках, а мы — так, в байках каких-то. Они на нас смотрят и спрашивают: «А вы откуда?» Не поняли, откуда мы вообще там нарисовались, так одетые — в каких-то кроссовках. Нам помогли, объяснили, как ноги ставить, чтобы мы прошли метров пять до места, где есть снег и можно чуть-чуть держаться. А то поскользнешься, и все. А у нас кирка, молоток этот. Мы говорим парню, который нам помог: «Мы туда хотим» — и наверх показываем. А он нам: «Нет, ребята, вам вниз надо. У вас ни варежек, ни очков». Вот тогда страшно было.

А так с парашютом прыгал — не страшно было, еще во всяких моментах не страшно было тоже. А в горах — страшно. Дорога вниз, кроссовки без шипов. Малейшее движение — споткнулся — и никак уже не остановишься. Просто полетел бы в эти камни, которые внизу. Там скользкий лед, оттепель, дождик. И смешно, и страшно было. Но я отдавал себе отчет: если кто-то из нас поскользнется, сто процентов поломанный будет. Это же не просто лед, а как наждачка.

— Как в итоге спустились?

— Нас отвели к обочине, а потом за нами приехали и забрали нас. Мы стояли на месте, замерли. Там хотя бы можно было чуть-чуть в снег встать. Парень на снегоходе прилетает, я ему говорю: «Давай забирай нас!» А он еще деловой такой. Я ему: «Ты сильно не гони», а он отвечает: «Если я сильно не дам, сцепление спалю и мы кубарем вниз полетим». И что он сделал? Я сел, и он такой: «Так откуда ты, говоришь?» Я ему начал отвечать: «С Бела...» — и не успел досказать, замер, потому что он как дал со старта! Мы за сотню туда, вниз, улетели. Думаю: «Ах ты, спецом! Сам-то привык постоянно туда-сюда летать!» Мы минуты за 2-3 прилетели вниз, руки замерзли, все замерзло.

Фото Университет «Синергия»

«Японская фанатка принесла маленькую горелку — и давай делать борщ»

— Расскажите, как на вас толпой напали фанаты.

— Это случилось в Японии после турнира. Открылись двери автобуса, первым вышел Питер Аэртс. На улице было где-то человек сто, может, чуть больше. Питер вышел, люди побежали на него, и он сразу назад. Я на него смотрю и думаю: «Чего это он? Интересно же, фанаты, сейчас пообщаемся». Я же тогда еще ничего не знал. Получилось, что меня облепили. Потом поднялся крик. Они начали сжимать кольцо, затем начали сжимать меня. Я уже как тростинка в воде стоял, меня туда-сюда водило. Потом кто-то меня схватил за одно место, за второе, за третье. Кто-то начал прижиматься, девочка какая-то, еще кто-то начал прижиматься. Я думаю: «Эй, это что тут происходит?» Кто-то порвал мне карман, кто-то еще один порвал. Все начали кричать, такая обстановка... Я понял, что мне уже не до фанатов, я уже не радовался, что их так много. Было очень страшно. Хорошо, меня спас свисток. Тогда они более-менее остепенились. А так — одна прижала, второй, третий... Это не пересказать, это надо ощутить и понять.

Второй случай вышел не таким страшным. Был большой турнир, я остался один, без секьюрити. Подумал: «Не заметят, проскочу». Пошел — а там толпа. Хорошо, что рядом оказался кто-то из секьюрити, свистнул, отвел меня в сторонку. Я понял, что лучше быть поаккуратнее.

— А вам же фанаты там борщ варили.

— Да, фанатка принесла маленькую горелку, баллончик — и давай делать борщ. Конечно, не оригинал, но какое-то подобие получилось. Все равно приятно. Кто борщ варил, кто еще что-то. Я один раз полетел во Францию — на тот момент уже полгода не выступал в Японии, а для них это кошмар, нужно ехать за мной в Европу. С одной завтракаю, с другой обедаю, с третьей полдничаю, с четвертой ужинаю. Они друг друга знают, уже договорились, кто и когда с кем будет. С Юрико и Томо обедаю, с кем-то еще ужинаю.

— Прошу прощения, у вас же с ними только как с фанатками отношения были?

— Да, чисто дружеские, они не позволяли себе большего, хотя многие были готовы и думали, что я и в Японии останусь, и жить с ними буду. И родителей мне зачем-то показывали, хотели с ними познакомить. Я отвечал, что это все прекрасно, но...

Дмитрий Пясецкий и Алексей Игнашов. Фото Университет «Синергия»

«Проблемы были не совсем с алкоголем. А просто с куражом, балдением»

— Вы говорили, что из 11 поражений вы реально проиграли только два раза, а в остальных девяти случаях проиграли сами себе. Что это были за два реальных поражения?

— На самом деле было больше боев, которые я действительно проиграл. Это я говорил, когда у меня было пять-семь поражений. А так — да, в основном я проигрывал самому себе, это очевидно. Многие, кто знает мою карьеру, понимают, чем я жил. Я не уделял должное время тому, чем занимаюсь, своей профессиональной работе. Нужно уже быть в зале, а я где-то на охоте, рыбалке или дискотеке. Господь дает силы и видение, но тело надо готовить, чтобы оно всегда было настроено. А если тело не настроено, то какой результат может быть? Конечно, ты проиграешь. Многие знают, что у меня была страсть, были привычки. Надо держать себя в форме, а ты себя не готовишь и продолжаешь расслабляться...

— Когда начались эти проблемы с алкоголем?

— Ну, не совсем с алкоголем, а просто с куражом, балдением. Думаю, это началось в 21-22 года. В то время, когда все ребята в 16-17 отдыхали, у кого-то была первая любовь и так далее, я тренировался и шел к своей цели. Мне говорили: «А у тебя хоть девушка есть? Ну ничего, ты еще молодой, все будет». Лет в 13-14 я уже знал, что такое табак и алкоголь, но в 14 все это оставил, захотел быть духовно и физически крепким. Когда с девчатами отдыхают... Я же тоже не Железный Феликс, мы все это видели, иногда завидовали, но знали, что нужно делать свою программу. А в 21-22 — уже К-1, контракты, гонорары, тебя узнают и любят. Это называется медные трубы — которые мы не прошли... В свое время Андрей Сергеевич Гридин заменял мне отца, мы в какой-то промежуток времени понимали друг друга, но... Мне был нужен духовник, который бы подсказывал мне.

— У вас долго это состояние длилось?

— Долго, долго носило меня то туда, то сюда. Обжигались, падали. Потом, со временем, пришли к какому-то пониманию, вот постоянно ездим на Афон там... Вроде бы что-то понимаем или делаем вид, что понимаем. В любом случае если бы тогда был духовник, который немножко направлял бы... А так — ты сам себе хозяин, тебя все любят, у тебя есть денежные средства, и ты делаешь много опрометчивых ошибок. Потом это все сказывается. Но надо пройти через это. У всех есть разные моменты в жизни — белые и черные. Надо отдавать себе отчет в том, что ты делаешь, что хочешь. А не так, что это ты делаешь, а вот это — нет, потому что не хочется. Так не бывает.

— У вас бывало, что вы, грубо говоря, в запой могли уйти надолго?

— Ну, бывало немного иного характера. Не то что запой, просто балдеешь — неделю, две, три балдеешь, и все. Никаких тренировок. Это было самым большим упущением.

— «Балдеешь» — это как выглядело? Ночные клубы?

— Ночные клубы, и не только. Что в голову придет. Вообще, у меня всегда был спортивный отдых, неважно, играешь ты в войнушку с шариками, поехал на рыбалку или охоту.

— Поехал на рыбалку — и там...

— Да, совершенно правильно. Охота, рыбалка, баня, самолеты, на велосипедах куда-то поехать. Всегда собирались поехать куда-то на велосипедах на неделю, но в итоге 5-6 часов педали покрутил — и опять в ресторане сидишь! (смеется) Из ресторана выходишь и понимаешь, что двух колес тебе мало, нужно четыре.

— Это все в Белоруссии было?

— И не только там. Где бы я ни находился. Ничего нигде не менялось. Просто нужно было ответственнее относиться к тому, что делаешь. Так получилось, что в дальнейшем и К-1 саморазрушилось. Одно дело, когда ты знаешь, что ты делаешь, знаешь, что ты умеешь это и будешь делать это всю жизнь. А тут мы умеем делать, но нет площадки. Есть UFC, есть Bellator, но нет К-1. Есть соревнования, какие-то бои, в 2019-м предлагали бой с Бигфутом Силвой за звание чемпиона К-1. Я на это ответил: «К-1 — это пирамида, восемь человек за вечер должны отбоксировать, а вы мне хотите один бой дать, еще и титул какой-то... Мне уже титулы не нужны. Если хотите что-то дать, дайте нормальный гонорар».

— А гонорар давали маленький?

— Да.

— Сколько, если не секрет?

— 15-20 тысяч. 15 за участие и 5 — за победу.

— Мне кажется, вы бы выиграли у Бигфута Силвы.

— Не знаю, выиграл бы или нет, но подготовка и витамины тоже стоят денег. Я же уже не молодой. Многие спрашивали, что я принимаю, а я отвечал: «Картошку с картошкой». Мне опять: «Вау, а фармакология?» А я им: «Нет, максимум — 50 грамм».

— Когда вы поехали в Новую Зеландию, вы таким образом хотели сбежать от прежнего образа жизни?

— Полностью изменить образ жизни.

— Как эта идея появилась?

— У моего менеджера Юшко было такое видение, что там и друзья есть, и страна неплохая. Мы пожили там полтора месяца, мне понравилось, и я решил попробовать жить там дальше и тренироваться. Дома-то неделю тренируешься, потом наступают выходные, и там, хочешь-не хочешь, опять встречаешь своих ребят. Им-то что, они не боксируют. Понедельник, ты уже должен быть в строю, а ты еще где-то там. Надо было как-то менять это. Было несколько направлений, как дальше работать. Сегодня я бы работал по-другому. Я не видел ничего дальше своего носа и видел только то, что мне хотелось видеть. Это духовная составляющая, был бы нормальный духовник, он подсказал бы немножко.

— То есть вы победили этот образ жизни после Новой Зеландии?

— Да.

Фото Университет «Синергия»

— После того как стали религиозным человеком?

— Можно и так сказать. Ну, борьба же всегда будет, до конца жизни, всегда нужно будет упираться и не идти на поводу у каких-то соблазнов, это не наш путь. Надо упираться. Мне очень понравилась сама жизнь монахов, старцев. Там мне нравится больше, немножко другая жизнь, другие каноны. Мне там больше нравится, там больше по совести.

— Там — это где?

— На Афоне, в Греции — там, где находятся все святыни и мощи. Там тоже тяжело: и молиться, и класть поклоны, и готовить еду. Человек уже изнеможен, а все равно старается ради тебя, чтобы ты работал. Это отцы. Они не говорят нам: «Будьте примером», но сами являются им. С утра до вечера они работают, несут послушание: ты можешь делать или не делать, а они делают. Плюс молитва. Они делают это постоянно. Как бы тяжело ни было, у них все равно есть сила, внутренняя энергия. В разговоре ты чувствуешь эту любовь и видишь, что этот человек сделает для тебя даже больше, чем ты заслуживаешь. Ты видишь эту любовь и потом разбираешь эти моменты... Говоришь: «Возлюби ближнего своего». Ну если я не то что возлюбить не могу — смотреть на него не могу, хочу взять и вырубить его... Это нужно перебороть, а сразу не переборешь. Над этим надо работать, как я работал — полгода, чтобы ты просто вспомнил этого человека и у тебя не было таких мыслей. Потом открываются другие этапы. Ты должен учиться, чтобы сердце было чистым.

— А распорядок у вас там какой был?

— Смотря в какой период ты туда попадаешь. Если на Страстную седмицу (неделя перед Пасхой), там все по-другому. А если не в это время, то ты должен знать одно: в трапезной тебе надо быть в 9 или в 10, в 2 или в 3 и вечером в 8. Потом — службы, послушания, молитвы. Многие ребята со мной ездили, и материально богатые, кому-то зашло, кому-то не зашло, но так, как я жил, видел и чувствовал, — это то, что было мне необходимо. Я нашел там ответы на вопросы, на которые у меня не было ответов до этого.

— Ваша травма в поединке с Бьерном Бреги в 2005 году. Это сильно повлияло на вашу карьеру и на то, что вы не стали чемпионом К-1?

— Нет, вообще не повлияло.

— Есть мнение, что именно из-за травмы колена вы не смогли взять титул.

— У каждого свое мнение. Дело в чем было, если говорить про травму? Я делал разножку, колено скрутилось, лопнуло, на следующий день ходить не мог. Это один из моментов, Господь до этого уже показывал мне, что нельзя отдыхать и потом сразу ехать на бои.

— То есть главная причина — это тогдашний образ жизни?

— Да. Не было поставлено целей и задач, которые были нужны. Мне не хотелось быть чемпионом К-1. Может, и хотелось, но не на все сто процентов. Когда мне хотелось быть сильным, тогда меня ничто не останавливало. Всегда в 6:20 поднимался, без разницы, какая погода. Надел кеды — и побежал. Не смотрел: холодно, не холодно. А со временем, когда ты спишь уже в шелковой пижаме и у тебя есть не обычные кеды, а какие хочешь, хоть с подогревом, — уже тяжело тренироваться.

— У вас был момент, когда вы побеждали звезд, Аэртса, Шилта, но проиграли по очкам Каоклаю, который весит 80 кг.

— Даже меньше, я бы сказал.

— С чем сами это связываете?

— Это очевидно. Просто был не подготовлен.

— Каоклай просто бегал и толком ничего не сделал.

— Он и должен был, он же легкий. Было два варианта. Или я пошел бы ва-банк и все-таки вырубил его, но, если бы я его не поймал, он бы во втором-третьем раунде сделал из меня дурачка. Он же шустрый, делал бы все, что захочет. Я должен был боксировать с Майти Мо, а мне за три недели до поединка поменяли соперника. Я не знал, что он будет таким легким [по весу]. Мне нужно было делать больше прыжковую работу. А я как сейчас помню — надо тренироваться, а я еще отдыхаю. Это не связано с алкоголем — алкоголь-то присутствовал, но дело не в нем. И слава богу, что алкоголь — у некоторых и другое присутствовало, как у Бадра Хари, например. Ну, не будем показывать пальцем, говорим за себя. В то время надо было быть больше сконцентрированным на тренировках, а для меня это было... К тому же думал: «Да кто такой этот Каоклай?» Потом я понял, что он в первом раунде боксировать не собирается, будет прыгать и бегать, будет удары эти делать — каким он Майти Мо вырубил, а я буду стоять никакущий. Поэтому я решил боксировать три раунда, а не два, но не напрягать его. Такие моменты были. Драться он не хотел.

— Еще хотел спросить про Новую Зеландию. Вы говорили про сильный удар Харитонова, но вы же там работали с Дэвидом Туа — одним из самых ярких нокаутеров последних 30-35 лет. Что скажете о его ударе?

— Удар ощутил, у него тоже сильный. А так если брать всех, то самый сильный удар, я бы сказал, у Буффало Боты. У него левая — это вообще. Просто у Харитонова удар не то что сильный. Удар у всех сильный, а у него он тяжелый. Вот взять как я бью. Если Харитонов так же пробьет, с той же силой — не знаю, то ли кулак у него тяжелый, то ли кость, но голова звенеть будет намного больше. А Дэвид Туа — у него там не один удар, а серия. Когда я был в Новой Зеландии, он еще выступал. Кстати, прощальный бой он провел с нашим соотечественником, Сашей Устиновым. Туа — маленький, низкий, но один из мощных. Статистически новозеландцы — одни из самых больших людей в мире.

— Ну, они крепкие.

— А женщины там знаете как сильно мужиков бьют?

— Да ладно?

— Еще у них татуировки везде на лице. Кстати, знаете, как они говорили на Тайсона? У них есть музей, в нем статуя лучшего бойца, который молотился с англичанами и отстаивал местные земли. Тайсон сделал конкретную татуировку этого самого воина. Эти маори, самоанцы... Вот Лоло Хамули, тренер Рэя Сефо, с которым я тренировался в Новой Зеландии, был вхож в королевскую семью Тонга. Мы были на приеме. Интересно, стоит стол, люди с опахалами, сидит принцесса. Если хочешь подойти, то обязательно нужно встать на колено или присесть, ты не должен стоять во весь рост. Есть свои понятия. Я даже не знал, что Фиджи, Австралия, Новая Зеландия и острова рядом принадлежали именно объединенному королевству Тонга, пока англичане не приехали и не ввели свои порядочки.

— А Марк Хант? Тоже человек с тяжелым ударом.

— Марк Хант вообще красавец. Я болел за него, очень хотел, чтобы он выиграл у Вердума, но на колено налетел.

— Кстати, а видели там Адесанью? Он же тоже из Новой Зеландии.

— Нет, вообще не видел. Его в помине не было, и негров-бойцов вообще там не видел. Кого хочешь там видел, но не их. Индусов, китайцев — да, а негров вообще не видел. Откуда там негры взялись? Его в проекте не было. А тут Адесанья - отличный негр. Очень приятно.

Ллойд ван Дамс (в центре). Фото соцсети

«Тренер помазал ван Дамса и сказал: «Иди боксируй», а тот ему: «Нет!» Я подумал: «Слава богу! Тоже не хочу драться!»

— У кого лучшие лоу-кики, может, самые жесткие среди тех, с кем вы встречались?

— Дмитрий Степанов. Вы его не знаете, это белорусский боец. Когда я пришел молодым, он уже заканчивал. Это был высший эшелон клуба «Чинук». Тот возраст — это и Вова Задиран, и Чиракин, и Смирнов. Из всех мне запомнился именно лоу-кик Смирнова.

— Какие чувства после его удара?

— Там не чувства, там боль. Если ты ставишь блок — снос тебя вместе с блоком, и тебе больно. Ему больно, но и тебе тоже.

— Кстати, обратили внимание, что в ММА стали чаще бить в район голени?

— Ну, по-разному, у каждого своя перспектива нанесения травмы. Если я вижу, что человек ставит блок, то близко бить уже не буду. Правильный блок и хороший упор — и у тебя самого сломается нога. Еще Роб Каман вспоминается.

— Вы с ним бились в его прощальном поединке.

— Да. У Камана сильный внутренний лоу-кик. Он мне как дал два раза, я подумал: «Боже ты мой, Робби, если бы ты знал, какой у тебя лоу-кик, ты бы мог мне клевать так еще два-три раунда, и я бы лег!»

— У кого самые жесткие хай-кики?

— Мирко. Отдадим предпочтение ему, но я бы тут вспомнил и Питера Аэртса, и Энди Хуга, и Реми Боньяски, да и себя тоже. У меня, Аэртса, Боньяски хорошие удары ногами. Классические моменты — как Боньяски уложил Акебоно, или как Мирко Вовчанчина жестко нокаутировал, или как Аэртс много кого укладывал. Классические варианты.

— Лучшие удары ногами по корпусу?

— Назовем Сэмми Шилта. У Шилта эти удары по корпусу, типы, всегда ломали ребра. Сколько раз он Боньяски нокаутировал? Именно Боньяски не любил Шилта. Как даст! А я хоть и заходил в сторону, но все равно больно было. Он вот так человека и убил. Тип дал — и все. Ты не знал, да?

— А это что за история?

— Шилт даже карьеру хотел закончить.

— Это было в карате?

— Нет, это когда он уже молотил всех.

— Да, даже не слышал про такое.

— Это было не на соревнованиях, а на тренировке.

— И после его удара умер человек?

— Он пробил, ребра поломались, пробили легкое, человек захлебнулся кровью. Шилт хотел завязать, но потом потихоньку дальше стал нокаутировать.

— Да, после такого сложно.

— Но я именно такие удары расцениваю как удары по корпусу. Или как Петтас с вертушками, или как Шилт, или как Фильо. Но Фильо и Петтас не были так опасны, как Шилт. Боньяски, кстати, тоже хорошо по корпусу бил.

— Кстати, а чьи вертушки бы выделили?

— У Петтаса хорошие. Ну, Бадрик что-то крутил, но он тогда был юный. Вот Петтас отлично вертушки крутил. И у Максима у нашего отличные вертушки были.

— Что за Максим?

— Парень с нами на сборах был, просто Максим. В возрасте уже, немножко с животиком, но какие вертушки крутил! С детства научился — и никто не знает, как это получается. Вроде бы высокий, ничего не предвещает беды, а потом как пробьет!

— Это боец из старых времен?

— Он старше меня, это из давних времен. Наши общие друзья с Сергеем Харитоновым. Молодец Максим, отличные вертушки крутит, вестибулярка отлично работает. Я так не могу, поэтому и восхищаюсь.

— Самый тяжелый удар с рук вы уже назвали — у Франсуа Бота.

— Да, из тех, кого я встречал, у него самый мощный. А так руки много у кого хорошие, но из тех, с кем я работал, это Буффало Бота.

— Самый крепкий подбородок?

— Кого же я так бил, чтобы он все стоял и стоял... Есть [Ллойд] ван Дамс, я его бил-бил, он меня тоже бил-бил. Он в нокдауны меня посылал, но мне не отсчитывали. Единственное, я выходил на пятый раунд с ним и понимал, что не знаю, как буду добоксировать с ним. Мы же выходили и должны были победить или умереть. Такого не было, чтобы пожалел себя где-то. Это уже потом, с возрастом, появилось. Когда я вышел на пятый раунд, уже уставший, и думал: «Как добить этот раунд? Я не знаю. Иду — куда, не знаю». Рефери меня остановил, ван Дамс взялся за канаты, а тренер намазал ему лоб вазелином.

— Чтобы был более скользкий?

— Ну, просто потому что заминка произошла. Тренер помазал его и сказал: «Иди боксируй», а тот ему: «Нет». И тренер ему пощечину как дал! Я тогда понял: «Слава богу! Не хочет драться? Я тоже не хочу». Я сам не знал, что делать. Думал: «Ну, минуту еще продержусь, а потом — не знаю как». А ван Дамса никто никак не мог нокаутировать. И с Хустом он боксировал много раз, но так его и не уронили (Игнашов провел с ван Дамсом два боя: в 2000 и 2001 годах, оба выиграл — в первом поединке, о котором Алексей рассказал нам в интервью, ван Дамс не вышел на заключительный раунд из-за истощения, а второй Игнашов выиграл единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»).

— И по ММА он дрался.

— Да, ну это уже после меня.

Реми Боньяски. Фото remybonjasky.com

«Боньяски прозвали «Летящее колено». А изначально-то коленями били мы, и били его, Боньяски»

— Павел Безмен про вас также говорил: «То, как он готовится к бою, просто фантастика. Я нервничаю, а он сидит в носу ковыряется. Говорит: «Вот сейчас пойду побьюсь, а потом еще что-нибудь сделаю». Отмечал вашу эмоциональную устойчивость. Правда не переживали перед поединками?

— Не то чтобы не переживал, просто... Казалось бы, ты должен выйти драться, должно быть страшно. А господь дал мне такую уверенность в себе, и я еще утром вставал в 16-18 лет в любую погоду, занимался, закалился. А тут — такой праздник! Ты идешь, эти люди вокруг. Особенно вначале мне это нравилось, в Японии. Ты идешь, поднимаешь руку, а все 60 тысяч на трибунах кричат: «Вау!» Ощущение праздника. Конечно, волнение присутствовало, но в основном была радость. Я очень любил спать [перед боями]. Адаптироваться, смена поясов, все дела. Тренер приходил, говорил: «Вставай, давай разминаться», а я просил подождать еще.

Мне вся эта атмосфера нравилась, я выходил и горел внутри. Это потом, со временем, когда я начал злоупотреблять и не тренироваться, сомнения стали появляться. Стали приходить мысли: «А вытянешь ли ты? А хватит ли физики?» Бывали моменты, когда самому себе проигрывал, потому что не хватало физики. А так любое мероприятие мне нравилось. Думаю, так у любого боксера, который занимался профессионально. В такие моменты просто балдеешь. Думаешь: «Сейчас я вам что-нибудь покажу!» И показывал. А они потом восхищались еще больше. Когда я приезжал в следующий раз, они уже думали: «Так, вот этот сейчас что-то покажет».

Тот же первый бой с Сэмми Шилтом — он же впервые упал, до этого ни от кого не падал. Поэтому и Эрнесто Хуст подлетел выше ринга и пришел потом ко мне в раздевалку подружиться более официально. Он пришел ко мне в раздевалку и сказал: «Спасибо тебе! Молодец!» Он никак не мог нокаутировать Сэмми и выиграть, а тут я Шилта шлепнул.

— Самая необычная техника, которую встречали?

— Глаубе Фейтоза, Вова Задиран. У них карате в основном, нестандартные удары. Рей Сефо иногда тоже. Тот же Мирко — когда двойка и удар ногой. Аэртс тоже так делал. Ты-то привык, что соперник раз-два — и отошел. А когда идут эти два удара и ты не видишь, что еще и нога сверху ложится...

— Вы знаете бойца UFC Рафаэля Физиева? Он еще известен тем, что увернулся от удара, как в фильме «Матрица».

— Ну, это не только у него. Это есть и у него, и у любого тайбоксера. Это здорово, со стороны выглядит эффектно. Взять мой бой в Минске с Крутом — там есть такой момент. Я прогнулся, и он задел меня кончиком пальца — у меня потом была маленькая сливка. По носу пальцем задел — бам! Хореографические приемы тайского бокса. А Фейтоза бил нестандартно своей ногой, поднимал ее, потом вот так загибал — и сколько людей положил.

— Самые жесткие удары локтями? Это уже не про К-1, где они были запрещены, а про тайский бокс.

— Так господь управил — не довелось ни от кого получить локтями сильно. Но я локтями бил сильно и много кого. И сечки были, и нокауты. Локоть — сильное и опасное оружие.

— Ну и заключительный вопрос — самые жесткие удары коленями?

— У меня было неплохое колено, у Боньяски. Нокауты были коленями, но в основном коленями били я и Боньяски. Начал я, а потом тренер, Андре Маннаарт, подсказал Боньяски, что можно использовать и это оружие. После этого его прозвали «Летящее колено», а изначально-то коленями били мы, и били его, Боньяски.

— Есть кто-то, кого считаете номером один всех времен в К-1?

— Мне нравятся несколько бойцов. Энди Хуга я не застал, я только пришел, а он умер, так получилось. Хотел бы выделить Сэмми Шилта, Питера Аэртса, Эрнесто Хуста. Ну, и, понятное дело, Боньяски. Но так как К-1 быстро закончил существование, то Боньяски мало что доказал. На фоне всех он доказал больше, чем я, он чемпион К-1, но ему бы еще год-другой побоксировать, тогда я бы мог его внести в этот список. Ну, он и так там, но к нему есть вопрос. А так, вот четыре человека.

— У Боньяски, мне кажется, суперские данные.

— Он пахарь. Мы всегда балдели после боев, отдыхали, но он нигде никогда не выпивал.

— А кто на первом месте по чистому таланту?

— Питер Аэртс и Эрнесто Хуст. А если посмотреть их бой друг с другом — это вообще красота. Оба в расцвете сил, лупят что есть силы. Ну, Хуст, мне кажется, чуть-чуть смышленнее. Если Петя рубит, дровосек такой, то этот кое-что знает и на оттяжке усандалит лоу-кик. Хуст действительно Perfect, как он любил себя называть. На сегодняшний день продолжаю общаться с ними, постоянно списываемся.