Легендарный тайбоксер вернулся в родной Дагестан и ужаснулся ценам. «Как в Мельбурне, но зарплаты в 10 раз ниже»

Передумал оставаться.

Один из лучших российских тайбоксеров 2010-х Джабар Аскеров недавно вернулся в родной Дагестан из Мельбурна спустя семь лет и разочаровался увиденным.

Боец дал большое интервью YouTube-каналу «Атав Атаев», где особенно остро раскритиковал высокие цены и дорожную агрессию.

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«Атмосфера в Дагестане людская нормальная, но много минусов. Касаемо дорог, бытовой жизни, цен на продукты. Наверное, это связано с тем, что такой поток туристов появился, люди пытаются выжать из этого все сиюминутно, и цены взлетают в космос. Разница [в ценах на еду] между Мельбурном и Махачкалой только незначительно отличается. Даже не то что незначительно, вообще не отличается. Я с семьей ходил в магазины, цены на вещи, которые в Дагестане растут... это с ума сойти, че с людьми происходит?

Цены, говорю, не отличаются от Мельбурна, а где Мельбурн и где Дагестан? В качестве жизни, в доходах. В 10 раз больше люди там получают, в 10 раз меньше здесь получают. А цены почти одинаковые. Чуть приземленнее жить надо бизнесменам нашим. Сейчас скажут: «Джабар опять негатив о Дагестане говорит». Так если негатив не говорить, че, будем так и жить в этом дерьме? Бизнесмены, будьте приземленнее, все миллионы на тот свет не заберешь.

Поведение людей на дорогах, молодежи особенно, — это нагло, плохо. Попросил бы молодежь ездить поаккуратнее, если вы не думаете о своих жизнях, хотел эти жизни нехорошим словом назвать, но ладно — если не думаете о своих, подумайте о жизнях тех, которые вы уносите.

Джабар Аскеров. Фото Соцсети

Я впервые за семь лет приехал домой, приезжал с мыслями — может, остаться в Дагестане. Но, побывав в городе [Махачкале]... мы все люди, все стремимся к лучшей жизни. Я хотел, чтобы мои дети здесь выросли, потому что мне нравится эта креативность дагестанская, цепкость, характер людей, но при виде этого негатива в городе и нежелания людей с этим бороться не хочется уже оставаться здесь. Цены идиотские в кофейнях этих, как в Мельбурне. Стараюсь не посещать эти заведения, и многие люди должны с этим бороться, не ходить в эти кофейни, пускай приземляются эти бизнесмены, сбавляют свои аппетиты. Здесь не только туристы, здесь свои люди живут.

Честно, мне нравится климат дагестанский, из всего, если бы можно было выбирать, я выбрал бы жизнь в селе, если бы у детей здесь было развитие. Для меня принципиально важно религиозное образование, спортивное и общее. Если бы оно было здесь или если бы у меня хотя бы были финансы, чтобы это здесь создать... Я бы построил для своей дочки теннисный корт, привел бы сюда тренера, и другие дети бы занимались тоже. Я бы сделал так, были бы у меня финансы. Я кайфую со своего села.

Не знаю, вдруг я завтра олигархом стану. (Смеется.) Первое, что я сделаю, — открою зал, второе — построю все кофейни в Дагестане и сделаю кофе по 100 рублей. Чтобы обанкротились все кофейни в Дагестане. Общепиты по цене такой, чтобы всех задавить».