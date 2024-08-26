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Сегодня, 06:32

Тристан Тейт встал на защиту Дурова: «Он хороший человек»

Давид Хачатрян
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Британско-американский бывший кикбоксер и предприниматель Тристан Тейт прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Я лично знаком с Павлом, он хороший человек. Я рад, что он дал интервью Такеру [Карлсону], поскольку оно проясняет причины его ареста. Они пытаются сделать с ним то, что они сделали со Silk Road [сайт, который являлся черным рынком в Интернете], что означает «все, что кто-то сделал на вашей платформе, — это ваша вина». А как насчет Pornhub?» — написал Тейт в соцсети X.

Основатель Silk Road Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

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