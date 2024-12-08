Бокс/ММА
Другие единоборства
Каратэ
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Каратэ

Сегодня, 13:15

Украинские каратистки отказались делать совместное фото с россиянкой. Это не первый такой скандал за год

Украинские каратистки отказались фотографироваться с россиянкой Гашниковой
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Каратистки Мария Гнесь и Вероника Гашникова на церемонии награждения призеров турнира Karate 1 Youth League в Венеции.
Вероника Гашникова (справа) и Мария Гнесь на церемонии награждения призеров турнира Karate 1 Youth League в Венеции.
Якобы проявили гражданскую позицию.

Россиянка Вероника Гашникова выиграла престижный турнир Karate 1 Youth League, который проходил в Венеции с 3 по 7 декабря 2024 года. Соревнование проходило под эгидой Всемирной федерации карате (WKF).

Не обошлось без политического скандала, устроенного украинскими спортсменками. Они демонстративно отказались делать общее фото с победительницей.

Что произошло

В финале турнира в категории 16-17 лет украинка Мария Гнесь минимально уступила Гашниковой (3:4), завоевав серебро. Ее соотечественница Анна Ващишин завершила соревнования на третьем месте.

На церемонии награждения обе представительницы Украины не стали делать совместное фото с Гашниковой и, несмотря на призывы организаторов, покинули пьедестал.

Соревнование собрало более 4 тысяч участников из более чем 50 стран мира. В каждой категории выступало по 96 спортсменов. Но подобным поведением «отличились» только украинки.

Для украинцев такое поведение — норма

Требование украинских чиновников к своим спортсменам о прекращении общения с россиянами появилось еще несколько лет назад. И атлеты, в том числе паралимпийцы, до сих пор старательно выполняют подобные указания.

Тех, кто не слушается, подвергают травле, как это было с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, сфотографировавшейся на ОИ в Токио с россиянкой Марией Ласицкене. Украинку, по сути, заставили признать ошибочность фото с россиянкой. И понеслось...

Легкоатлеты Игорь Цветов, Дмитрий Сафронов и Давид Джатиев
Игорь Цветов, Дмитрий Сафронов и Давид Джатиев.
Фото Global Look Press

На Паралимпиаде-2020 украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сделать с российскими спортсменами традиционное совместное фото призеров на пьедестале. Прослушав гимн, наши паралимпийцы приблизились друг к другу для совместного снимка, Цветов же наблюдал за происходящим в стороне.

В 2024 году на Паралимпийских играх в Париже украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером. Во время совместного фото Комаров демонстративно отъехал в сторону. И это далеко не все подобные случаи.

К сожалению, международные структуры потворствуют протаскиванию представителями Украины политической повестки на соревнования. Можно только похвалить россиян, которые, несмотря ни на что, следуют истинному спортивному духу.

Каратэ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Путин наградил актрису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Украинские СМИ сообщили о попытках отговорить Залужного от участия в выборах
Трамп заявил о желании Зеленского заключить сделку с Россией
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Увидел пробоину в голове — пришлось вставлять пластину». Россиянин стал чемпионом в боевом карате после страшной травмы

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости