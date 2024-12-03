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Дзюдо-тур идет к Москве

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Мастерство дзюдоистов впечатляло зрителей Fonbet Кубка России в Тюмени во все дни состязаний.
Фото Марина Майорова
В Тюмени состоялся турнир Fonbet Кубка России.

Трехдневный турнир Fonbet Кубка России по дзюдо, который прошел на стыке осени и зимы в Тюмени, в этом году был важен не только сам по себе - как никак второй по значимости старт национального календаря, но еще и как отборочный этап для декабрьского суперфинала международных соревнований «Russian Judo Tour». Путевки в Москву на турнир сильнейших получали только победители, а потому борьба в нефтегазовой столице России получилась принципиальной.

Сюрприз зрителям на старте состязаний преподнес, поднявшись на вершину пьедестала, молодой легковес Ислам Султыгов из Ингушетии. В финале он сумел обыграть опытного Сергея Богословских, за 40 секунд до конца схватки сделав классный переворот на «ваза-ари» и лишив прошлогоднего победителя шанса на золотой дубль.

Впервые праздновали триумф на состязаниях такого уровня Юрий Борзыкин (81 кг) из Рязани и супертяж Бислан Катамардов из Санкт-Петербурга. А в остальных категориях у мужчин победителями стали опытные и титулованные атлеты. Например, в весе 90 кг лучшим был чемпион Европы Алан Хубецов. Второе подряд золото Fonbet Кубка страны положили после Тюмени в копилку личных наград сибиряк Михаил Мамаев (66 кг), хозяин татами Буян-Херел Санаа (73 кг), которого активно поддерживали зрители на трибунах ЦПСР «Тюмень-дзюдо», и челябинец Саид Садрудинов (100 кг), победивший великолепной комбинацией бросков в финале екатеринбуржца Игоря Долганова.

«Доволен, что смог доставить удовольствие землякам, тренерам и родителям, сохранив титул, — сказал Саид. — Надеюсь, смогу порадовать Челябинск и по итогам финала RJT в Москве. Эти состязания очень важны - они дают нам возможность побороться с сильными зарубежными дзюдоистами на домашнем татами».

Золото на турнире нового уровня сумела добыть еще одна представительница Челябинской области, где дзюдо является базовым видом спорта и благодаря подписанному между правительством области и Федерацией дзюдо России соглашению о взаимодействии и сотрудничестве получает всестороннюю поддержку. Победительница главных юношеских и юниорских стартов России Ева Огнивова в решающей схватке категории 70 кг сокрушила призера чемпионата страны Дарью Храмойкину. «Выиграть в Тюмени - статусно и приятно, особенно с учетом того, что меня поддерживал весь зал, — говорит Ева. — Теперь буду готовиться к финалу «Russian Judo Tour». Жить в таком режиме мне помогают желание и понимание, что, несмотря на юный возраст, век спортсмена короток».

Следует отметить, что во время Кубка страны-2023 президент ФДР Сергей Соловейчик подписал соглашение с правительством Тюменского региона о совместном развитии как массового дзюдо, так и спорта высших достижений.

Никто не смог прервать золотую серию побед супертяжа Марии Ивановой из Самары - в финале она вновь оказалась сильнее подруги по команде Альфии Дашкиной, выиграв у нее удушающим уже на второй минуте схватки. И в других весах у женщин лидерские позиции сохранили дзюдоистки основной сборной: петербурженки - медалистка Ольга Борисова (48 кг) и чемпионка страны в 70 кг Тамара Лищенко, обыгравшая в главной встрече веса 78 кг другую обладательницу золота России Ксению Задворнову, а также еще два триумфатора главного национального старта — Карина Ефимова (52 кг) и Камила Бадурова (63 кг), и призер первенства Ольга Мухина (57 кг)

«Общими усилиями на протяжении нескольких лет нам удается поднимать престиж Fonbet Кубка России. Например, с помощью статуса профессиональных соревнований и внушительного призового фонда, — сказал, подводя итоги турнира, спортивный директор ФДР Кирилл Денисов. - В этом сезоне Fonbet Кубок России стал разминкой перед грандиозным праздником дзюдо - финалом RJT в Москве, куда должны приехать представители 15 стран, чтобы побороться за награды и призовые, сопоставимые с «Большим шлемом». Помимо победителей Кубка в Тюмени право участвовать в декабрьском Финале получили медалисты этапов профессиональной серии «RJT» — 2024 в Хабаровске и Челябинске, ЧР в Сириусе, а также участники Олимпийских игр, чемпионатов Европы, мира и Игр БРИКС, лидеры рейтинга женской серии «Российский тур дзюдо» среди юниорок до 23 лет из нашей страны и из-за рубежа. Нас ждет действительно большое дзюдо!».

Марина Майорова

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