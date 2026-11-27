Четыре золота вместо трех

Россия переписала историю дзюдо на юниорском ЧМ в Ташкенте.

Есть рекорды, которые молча живут в таблицах. А есть те, что рождаются громко, ярко, на виду и запоминаются всем. Именно таким стал результат российских дзюдоистов на первенстве мира в Ташкенте — в индивидуальном турнире десять наград, из которых четыре золотые, плюс командное серебро. Ранее наши юниоры максимум трижды поднималась на высшую ступень таких состязаний — в далеком 1998-м в Колумбии и в 2013-м в Словении. Теперь планка поднята — красиво и с борьбой, от которой замирал зал.

Золотой счет в Ташкенте открыла петербурженка Софья Захарова (48 кг). Контратака против бельгийки Антуан, тактическая победа над азербайджанкой Ахмадовой, коронный подхват в четвертьфинале против хозяйки татами Хайдаровой, удушающий на 35-й секунде полуфинала с японкой Хатаямой. А в финале — невероятный бросок на 19-й секунде, сокрушивший представительницу Страны восходящего солнца и завирусившийся затем в соцсетях, собрав миллионы просмотров.

«Мои эмоции просто невозможно описать словами! Столько всего пережито на пути к этой победе! — говорила Софья после награждения. — Спасибо всем, кто переживал за меня и помогал, поддерживал и не позволил сдаться».

Второе золото принес свердловчанин вице-чемпион планеты-2025 Абдуллах Парчиев (66 кг). Полуфинал против лидера мирового рейтинга азербайджанца Мусаева — это отдельная история. На последней секунде поединка Парчиев подловил соперника и амплитудным переворотом прокатил его спиной по татами.

«Счастлив, что в Ташкенте сумел добиться своей цели. Победить мне помогли тренировки, упорство и, конечно, опыт выступлений на взрослом уровне», — рассказал Парчиев.

Еще две высшие награды завоевали в столице Узбекистана Павел Коловердов (73 кг) из Московской области и Ярослав Бунаков (81 кг) из Краснодарского края. Они сделали это так, что трибуны аплодировали стоя. Коловердов в «голден скор» финала сокрушил алжирца Хезила и ушел с татами, исполнив несколько движений из «Цыганочки». «Безумно рад, что все мои труды и старания наконец принесли результат!» — улыбался он.

А Бунаков сотворил мини-сенсацию в финале против хозяина татами Равшанова. За двадцать с небольшим секунд до сирены россиянин проигрывал, но обшагнул соперника и опрокинул на татами. «Выходя на финал, был полностью сосредоточен на поединке и не обращал внимания на то, что происходило на трибунах, — сказал Ярослав. — Очень горжусь, что в этот день мне с моим другом Пашей удалось стать чемпионами мира. Его победа придала мне дополнительный стимул».

В смешанном турнире россияне прошли Монголию, Южную Корею и Бразилию, а в финале уступили Японии — 2:4. Но даже в поражении был свой героизм. Денис Кулигин, еще вчера выступавший по юношам, бросил на «иппон» двукратного призера ЧМ Хирано, а Адемиркан Тамбиев за пять секунд до сирены вырвал победу у Хару Сибаты.

За цифрами и эмоциями стоит нечто большее, чем талант отдельных спортс­менов. Большинство из ребят и девушек, поднявшихся на пьедестал в Узбекистане, прошли подготовку по специальной программе проекта «Отечество», созданного Федерацией дзюдо России и одноименным спортивным обществом, которое возглавляет заслуженный тренер страны, вице-президент ФДР Борис Ротенберг.

«Приятно сознавать, что созданная нами система подготовки работает и проект за два года смог столь существенно поднять уровень юношеского и юниорского дзюдо, — прокомментировал Ротенберг итоги выступления сборной России в Ташкенте. — Мы создали такие условия, в которых талантливые ребята юношеской сборной имели возможность тренироваться под руководством лучших наставников и участвовать в большом количестве международных лагерей и турниров. Мы организовали и провели ряд сборов и на территории России, которые дают рост не только спортсменам проекта, но и всему региону, где проходят данные мероприятия.

В итоге ребята получили колоссальный опыт и обрели уверенность в себе и своих силах. Судите сами: в прошлом году Софья Захарова и Валерия Козлова на юношеском мире не вышли из предварительного турнира, а в этом сезоне после серии мероприятий с «Оте­чеством» — сборов в Японии и в Италии у Эцио Гамбы, а также зарубежных турниров — девочки с блеском дошли до финалов уже юниорского первенства. Софья и вовсе стала героиней состязаний в Ташкенте, с блеском обыграв в финале соперницу из Японии. С «Оте­чеством» выросли и другие медалисты-2026: чемпионы Абдуллах Парчиев и Ярослав Бунаков, призеры Айшат Алиева, Абдулла Сулейманов, в командной борьбе ярко проявил себя молодой тяжеловес Денис Кулигин. Такие результаты укрепляют уверенность в нужности нашей программы. В этом году ребята отправятся в Японию, чтобы потренироваться с сильнейшими спортсменами мира и увидеть борьбу лучших на престижном «Большом шлеме» в Токио. Столь же насыщенная работа ждет участников проекта и в 2027-м. Будем продолжать растить талантливых российских дзюдоистов».

Марина Майорова